Matkalla on mukana yritysdelegaatio, jossa on 22 suomalaisyrityksen edustus.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) aloittaa tänään vierailunsa Intiassa. Orpo on New Delhissä perjantaihin saakka.
Orpon on määrä tavata Intian pääministeri Narendra Modi kahdenvälisesti keskiviikkona. Lisäksi hänen on määrä osallistua Modin isännöimään tekoälyhuippukokoukseen torstaina.
Tekoälyhuippukokoukseen osallistuu valtionjohtajien lisäksi muun muassa tekoälyasiantuntijoita ja johtavia tekoäly-yrityksiä eri puolilta maailmaa.
Huippukokouksen pyrkimyksenä on vahvistaa yhteisymmärrystä tekoälyn globaalihallinnan periaatteista ja rakentaa kansainvälistä yhteistyötä.
Orpo pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron.
Suomi avasi uuden pääkonsulaatin Intian Mumbaissa vuonna 2022, mikä oli satsaus maiden välisen suhteen syventämiseksi. Intian painoarvo maailmassa kasvaa jatkuvasti.