Poliisi epäilee kolmea naista ikäihmisiin kohdistuneesta varkaussarjasta.
Lounais-Suomen poliisilaitos tutkii laajaa, pääasiassa ikäihmisten koteihin kohdistunutta varkaussarjaa Pohjois-Satakunnassa.
Rikoksista epäiltynä on neljä ihmistä, joista kolme vangittiin tänään tiistaina Satakunnan käräjäoikeudessa.
Epäiltyjä tapauksia on tutkinnassa 15, ja ne ovat tapahtuneet tämän vuoden helmi-maaliskuussa niin Satakunnan kuin Pirkanmaankin alueilla.
Tutkinnan edetessä tapauksia on poliisin tiedotteen mukaan tullut kaiken aikaa lisää, joten kokonaismäärä noussee vielä.
Naiset tunkeutuivat vanhusten koteihin rikollisin aikein
Poliisi epäilee kolmen naisen tehneen useita varkauksia tunkeutumalla asuntoihin sisään ja anastamalla niistä omaisuutta.
Pääasiassa teot kohdistuivat iäkkäiden ihmisten koteihin.
Poliisin tietoon tulleita epäiltyjä varkauksia on tehty laajasti Satakunnassa, ainakin Porissa, Huittisissa ja Laviassa sekä Pirkanmaan puolella Sastamalassa.
Poliisi kertoo päässeensä epäiltyjen jäljille sarjoittamalla yksittäisiä tapauksia.