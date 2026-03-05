Puolustusministerin, kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan ydinaserajoituksia purkavaa esitystä ei käsitelty etukäteen parlamentaarisesti asian herkkyyden takia.
Antti Häkkäsen mukaan valtionjohdossa päädyttiin siihen, ettei ydinaserajoituksiin liittyvää turvaluokitettuja tietoja jaeta etukäteen kaikille kansanedustajille.
Viime kädessä eduskunta kuitenkin päättää lakiesityksestä.
Häkkänen sanoo, että asian valmistelun ei pitäisi tulla yllätyksenä.
Ydinaserajoitusten purkamisesitys ei ole hänen mukaansa ideologinen kysymys, vaan kyseessä ovat suositukset puolustusalan asiantuntijoilta, ja se on jatkoa sotilasliitto Natoon liittymiselle.
Muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja SDP:n kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen kritisoivat hallitusta siitä, ettei oppositiopuolueille ollut kerrottu aikeista riittävästi ja riittävän varhain.