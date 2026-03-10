Epäiltyjen joukossa on eteläpohjalainen pariskunta ja heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä.
Pohjanmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut valmiiksi laajan rikoskokonaisuuden esitutkinnan.
Kokonaisuus koskee vuosina 2015–2024 tapahtuneita epäiltyjä talousrikoksia ja tutkinnassa on yhteensä yli 20 rikosilmoitusta. Epäillyt teot koostuvat muun muassa järjestelystä, jossa autojen maahantuontia ja välitystä varten perustettiin yrityksiä muiden henkilöiden nimiin verojen välttämistarkoituksessa.
Poliisi kertoo, että rikoksista epäillään yli kymmentä henkilöä. Epäiltyjen joukossa on eteläpohjalainen pariskunta sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä.
47 rikosnimikettä
Poliisin mukaan esitutkintapöytäkirjakokonaisuudessa on yhteensä noin 7 000 sivua.
Epäiltyjä rikosnimikkeitä on peräti 47, muun muassa törkeitä veropetoksia, törkeitä petoksia, törkeitä kirjanpitorikoksia, törkeitä rahanpesuja sekä rekisterimerkintärikoksia.
– Kyse on laajasta ja pitkäkestoisesta rikoskokonaisuudesta, jossa epäiltyjen toiminta on ulottunut useiden vuosien ajalle ja useisiin eri yhtiöihin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sakari Palomäki kertoo tiedotteessa.
Kokonaisuuden arvioitu rikosvahinko on yli miljoona euroa. Osa rikoshyödystä on saatu takaisin esitutkinnan aikana.