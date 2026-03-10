Paulig kertoo keskittävänsä maustetuotantonsa Saueen Viroon.
Kansainvälinen ruoka- ja juomayhtiö Paulig lopettaa maustetuotantonsa Mölndalin tehtaalla Ruotsissa ja siirtää sen Viroon.
Pauligin tiedotteen mukaan yritys päätti asiasta Ruotsissa käytyjen muutosneuvottelujen päätyttyä.
Tuotannon keskittämisellä yhteen toimipaikkaan Paulig kertoo pyrkivänsä optimoimaan kapasiteetin, tuotantokustannukset ja resurssien käytön sekä kehittämään tuotantoaan tehokkaammaksi ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.
Muutos toteutetaan Pauligin tiedotteen mukaan vaiheittain kesään 2027 mennessä. Sen tavoitteena on vahvistaa Pauligin pitkän aikavälin kilpailukykyä.
Pauligin Brändit -liiketoiminta-alueen johtaja Lenita Ingelin kertoo, että muutos koskee 95 työntekijää Mölndalissa.
– Tuotannon alasajo etenee vaiheittain, ja Sauen tuotantoa lisätään asteittain toimitusvarmuuden varmistamiseksi koko muutoksen ajan, Ingelin kertoo tiedotteessa.
Muutos ei aiheuta henkilöstövähennyksiä Pauligin muissa toimipaikoissa.
Paulig jatkaa toimintaansa Landskronan tortillatehtaalla, Kungsbackan varastossa sekä markkinoinnin, myynnin sekä tutkimus- ja tuotekehityksen toiminnoissa Ruotsissa.
Pauligin Sauen tehdas on valmistanut mausteita yli 30 vuoden ajan.