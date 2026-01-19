OP Pohjolan pääjohtaja ei usko, että Eurooppa ja Yhdysvallat ajautuvat kauppasotaan.

Yhdysvaltain presidentti on uhannut osaa Euroopan maista tullimaksuilla.

Suomen lisäksi Trump on uhannut asettaa tulleja Tanskalle, Norjalle, Ruotsille, Ranskalle, Saksalle, Britannialle ja Alankomaille.

OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio avaa MTV Uutisten haastatelussa, millaisia vaikutuksia 10 prosentin tuontitullimaksulla olisi Suomen taloudelle.

– Tavaravienti Yhdysvaltoihin on kaiken kaikkiaan kuusi prosenttia Suomen viennistä, Ritakallio kertoo.

Kokonaisvaikutukset Suomen bruttokansantuotteeseen ovat Ritakallion mukaan kahden tai kolmen prosentin luokkaa.

– Minkälainen negatiivinen vaikutus tällä voisi olla, tämän hetkinen arvio on 0,2 tai 0,3 prosenttiyksikköä vuosikasvuun bruttokansantuotteessa.

– Kuitenkin on hyvä muistaa, että nämä ovat niitä äärivaikutuksia eikä näitä pidä dramatisoida.

Onko kauppasota mahdollinen?

Varsinaista kauppasotaa tai sen mahdollisuutta Euroopan ja Yhdysvaltain välille Ritakallio ei pidä kovin todennäköisenä.

– Torstaina Eurooppa-neuvosto pohtii, mitä keinoja käytetään.

Ritakallion mukaan käytössä on esimerkiksi erilaiset veroratkaisut, jotka kohdistuvat esimerkiksi teknologiayhtiöihin.

– Nokittelu ei hyödytä ketään, Ritakallio huomauttaa.

Trump on aiemmin kertonut, että kesäkuun alusta alkaen tulli nousisi mukaan 25 prosenttiin. Trump sanoi, että maiden olisi maksettava tulleja kaikista Yhdysvaltoihin vietävistä tuotteista, kunnes sopimus Grönlannin ostamisesta on tehty.

Katso koko haastattelu jutun yllä olevasta videosta.