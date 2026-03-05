Itärajan sulku vähentää henkilöstötarvetta.

Tulli ilmoitti torstaina aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut itärajan henkilöstönsä lomauttamisesta toistaiseksi. Lomautusuhka koskee enintään 140:tä työntekijää. Itärajan ylityspaikat ovat olleet suljettuina joulukuusta 2023 lähtien.

Tullilla ei ole ollut töitä rajanylityspaikoilla Vainikkalan ja Niiralan rautatieliikenteen ylityspaikkoja lukuun ottamatta. Tulli ei tätä ennen ole lomauttanut itärajan henkilöstöään, vaan sille on osoitettu tehtäviä muualta Suomesta.

Tulli on ylläpitänyt valmiutta käynnistää tullitehtävät nopeasti rajanylityspaikoilla. Tätä varten Tulli on saanut lisärahoitusta, joka on nyt päättynyt.

Rajanylityspaikkojen sulku jatkuu kolmatta vuotta, eikä näköpiirissä ole ylityspaikkojen avaamista jälleen. Tulli kertoo, että sen on näin ollen muutettava varautumistaan.

