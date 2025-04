Torissa myyty luppakorvainen kissanpentu paljastui sairaaksi – omistajan oireilu ei ollutkaan allergiaa

Luppakorvainen kissanpentu siirtyi uudelle omistajalle kauppakeskuksen kupeessa. Kotona paljastui ikävä yllätys.

Hellyttävän luppakorvainen lumipallo. Rodultaan scottish fold. Hinta 500 euroa.



Tällaista kissanpentua kaupattiin netin kauppapaikka Torissa helmikuussa.



Koska kissa näytti maailman suloisimmalta, ostaja löytyi nopeasti.



Kaupat sovittiin tehtäväksi erään kauppakeskuksen kupeessa Helsingissä.



Sinne toiselta paikkakunnalta kotoisin oleva myyjä ja hänen mukanaan alle kahdeksanviikkoinen pentu – pienenpieni rääpäle – ilmaantuivatkin, ja kissa vaihtoi omistajaa.

Scottish fold -rotuisilla kissoilla on lurpat korvat. Niin myös tällä Rekku Rescuen Pajunkissaksi ristimällä pennulla.Rekku Rescue ry

Lemmikki-iloa kesti vain hetken, kun uudelle omistajalle ilmaantui iho-oireita.



Hän epäili olevansa allerginen ja päätti luopua kissasta.



Kasvattaja ei kuitenkaan enää vastannut puheluihin tai viesteihin.



Tässä vaiheessa 12-viikkoinen pentu päätyi eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescuelle. Se julkaisi Pajunkissaksi nimetyn eläimen tarinan Facebook-sivuillaan muutama päivä sitten.

Pajunkissa päätyi Rekku Rescuen hoiviin 12-viikkoisena.Rekku Rescue ry

Kissallakin oli iho-oireita

Rekku Rescuen tiedottaja Sadri Wirzenius kertoo, että yhdistykselle tulee kodinvaihtajia monista syistä. On pito-ongelmia, sairauksia, talousvaikeuksia ja yllättäen puhjenneita yliherkkyyksiä.



Tällä kertaa uuden omistajan "allergia" tosin johtui ihan muusta kuin kissasta itsestään. Pajunkissalla oli nimittäin sieni-infektio, joka voi tarttua paitsi eläimestä toiseen myös eläimestä ihmiseen, ja päinvastoin.



Pajunkissan sienivaiva selvisi Rekku Rescuen sijaiskodissa.



– Siellä aika nopeasti huomattiin, että pennullahan on itselläänkin iho-oireita. Eläinlääkärissä tehtiin testit, ja sieni-infektiohan hänellä oli, Wirzenius kertoo MTV Uutisille.



– Ja nyt myös meidän sijaiskotimme vapaaehtoisella kotihoitajalla on sieni-infektio, Wirzenius kertoo.



Sienisairaus ei ole hengenvaarallinen, mutta vaatii hoitajalta aikaa ja kärsivällisyyttä.



– Se on hyvin työläs ja pitkällinen hoidettava. Myös asunto, jossa infektoitunut on ollut, pitää desinfioida.

Pajunkissan saama sieni-infektio ei ole hengenvaarallinen, mutta vaatii hoitajalta aikaa ja kärsivällisyyttä.Rekku Rescue ry

Sairas rotu

Pajunkissan ongelmat eivät valitettavasti todennäköisesti lopu vielä tähän. Se taas liittyy sen rotuun.



Kaikilla scottish foldeilla eli skotlannin luppakorvilla on geenimuunnos, joka aiheuttaa ennen pitkää luustoa ja rustoa rappeuttavan osteokondrodysplasiaksi kutsutun sairauden ja vakavan nivelrikon.



Jos scottish foldilla on lurpat korvat, sillä on aina osteokondrodysplasia, kertoo Suomen eläinsuojeluyhdistys nettisivuillaan.

– Voi mennä vuosiakin ennen kuin se alkaa oireilla, mutta jossain vaiheessa se tapahtuu. Uuden omistajan on siis tiedettävä rodun ominaisuudet ja ymmärrettävä se, että jossain vaiheessa kissaa pitää jatkuvasti kipulääkitä. Ja kun kipulääkitys ei enää auta, on edessä eutanasia, Wirzenius toteaa.



– Nämä on hyvin kivuliaita juttuja, emmekä me missään nimessä suosittele hankkimaan näitä luppakorvaisia scottish fold -kissoja, vaikka ne niin suloisen näköisiä ovatkin.

Kuvassa scottish fold- rotuinen luppakorvakissa.

Pajunkissa saa uuden kodin

Rekku Rescue on tehnyt Pajunkissan myyjästä eläinsuojeluilmoituksen.

– Meillä ei ole tietoa siitä, että myyjällä olisi niin sanottu pentutehdas, mutta kaikki merkit kaupankäyntitavassa ja siinä, että myyjä ei enää vastaa yhteydenottoihin ja pentu on sairas, viittaavat siihen vahvasti.

Wirzenius uskoo, että Pajunkissalle löydetään kaikesta huolimatta uusi koti.

Entiselle uudelle omistajalle se ei enää lähde, vaikka hän ei olekaan allerginen.

– Aina kun meille luovutetaan eläin, se on sitten kertapäätös. Nyt hoidetaan tämä pikkuinen kuntoon ja pyritään löytämään hänelle hyvä ja vastuullinen koti. Olemme toiveikkaita, että se onnistuu.

Kissan ostajan A-B-C Kissojen epäeettinen kasvatus ja pentutehtailu jatkuvat niin kauan kuin söpöjä pentuja ostetaan netistä enempää kyselemättä, muistuttaa Rekku Rescue. Kun hankit kissanpennun: Varmistu kasvattajan taustoista.

Käy katsomassa pentua kasvattajan luona, jotta näet, missä oloissa se on kasvanut.

Pyydä myös nähdä pennun emo sekä mahdolliset sisarukset.

Varmista, että pentu on käytetty eläinlääkärin tarkastuksessa, että se on saanut ensimmäisen rokotuksen ja että sillä on mikrosiru.

Varmista, että luovutettava pentu on vähintään 12 viikon ikäinen, mieluummin 14-viikkoinen.

Vaadi kissasta virallinen kauppakirja tai luovutussopimus. Kannattaa myös harkita aikuisen kissan hankkimista. Yksi vaihtoehto on hankkia kissa eläinsuojeluyhdistykseltä, jossa kissat rokotetaan, mikrosirutetaan ja varhaissteriloidaan. Lisäksi rotukissaa hankkiessa kannattaa tutustua eri rotuihin ja niiden ominaisuuksiin ennalta. Esimerkiksi luppakorvaista scottish foldia ei pidä hankkia rodun vakavien terveysongelmien vuoksi. Lähde: Rekku Rescue

