Löytökissasta tuli asemapäällikkö, joka pelasti rautatien – tämä on superkuuluisan Nitaman tarina

Keskisen Japanin syrjäisellä Kishin asemalla majailee Japanin kenties kuuluisin kissa. Nitama ei ole mikään maskotti, vaan hän on aseman virallinen päällikkö.

– Lopulta päätös sai lain voiman, ja ensimmäistä kertaa Japanissa kissasta tuli virallisesti asemapäällikkö. Taman kuoltua vuonna 2015 sen seuraaja Nitama on jatkanut tehtävää arvokkaasti.

Harveneva maaseutu, hiljenevät asemat

Japanin väestö vähenee lähes puolen miljoonan asukkaan vuosivauhdilla, ja pienten syrjäisten linjojen on yhä vaikeampaa pysyä kannattavina.

– Asema oli määrätty lakkautettavaksi, mutta asemapäällikkökissa alkoi kiinnostaa ihmisiä ulkomaita myöten, ja sen ansiosta matkustajamäärä lisääntyi valtavasti. Se on pelastamiemme kissojen vastapalvelus.

– Laiturille rakennettiin pyhäkkö, jossa sitä kunnioitetaan shintojumalana. Nyt Tama on aseman ikuinen päällikkö ja suojelija.

Kiskot vievät kaikkialle

Japani on rautateiden suurmaa, etenkin matkustajamääriltään. Rataa on metrot, raitiovaunut ja monorailit mukaan lukien noin 30 000 kilometriä, ja matkustajia vuodessa yli yhdeksän miljardia.

– 150 vuoden aikana rautatieverkosto on levittäytynyt tiheästi ympäri Japania rannikkoa ja vuorisolia pitkin. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että junalla pääsee lähes kaikkialle, Kioton rautatiemuseon kuraattori Kenichiro Okayama summaa.

Japanin vuoristoinen sisämaa on rajannut asutuskeskukset rannoille, laaksoihin ja soliin, joista suureen osaan pääsee junalla. Yksityisiä rautatieyhtiöitä on yli sata, ja iso osa niistä operoi Wakayaman rautatieyhtiön tapaan ainoastaan yhtä yksiraiteista pienlinjaa.

– Tällaisten syrjäisempien alueiden paikallisliikenteessä juna on ehdoton, Yamaki toteaa. Suurin osa rautatieliikenteestä tapahtuu kuitenkin kaupungeissa.

– Tokion ja Osakan kaltaisissa suurkaupungeissa juna on autoa tai bussia sujuvampi, eikä juutu ruuhkiin. Rautatieliikenne on hiottu tehokkaaksi, ja siksi käyttäjiä on paljon, Okayama kertoo.