Tre Kronorin olympiajoukkueella on loukkaantumishuolia. Uusin päänvaiva lävähti tajuntaan Suomen aikaa perjantaiyönä.

Toronto Maple Leafsin tähtihyökkääjä William Nylander jätti yön Vegas-ottelun kesken. Kyse oli loukkaantumisesta. Toronton tiedotteen mukaan Nylander kärsii alavartalovammasta. Ottelun jälkeen joukkueen päävalmentaja vahvisti, että kyseessä on sama vamma, jonka vuoksi tähti on ollut sivussa aiemminkin. Poissaolon pituudesta ei tässä vaiheessa ole tietoa.

– Uskomatonta kyllä, ei mene yhtä yötä, ettei joku uusi ruotsalainen NHL-pelaaja, jolla on lentolippu Milanoon, loukkaantuisi ja joutuisi tapaamaan lääkäriä, ruotsalaislehti Aftonbladet maalailee turhautuneena.

Maple Leafsin kuluvan kauden tehokkain pelaaja valittiin luonnollisesti Ruotsin olympiajoukkueeseen. Nylanderille olisi tarjolla valtava rooli Tre Kronorin hyökkäyksessä.

Sinikeltaisilla on muitakin loukkaantumishuolia. Puolustajajärkäle Victor Hedman oli joulukuussa kyynärpääleikkauksessa ja on kuntoutumassa täpärästi olympiakaukaloon. Myös moninkertainen NHL:n paras puolustaja Erik Karlsson on toistaiseksi loukkaantuneiden listalla. Eilen Minnesota kertoi, että puolustaja Jonas Brodin on muutaman viikon telakalla.

Coloradon hyökkääjä Gabriel Landeskog on sivussa joitain viikkoja. Hän törmäsi pahasti tolppaan tammikuun alussa.

Aftonbladetin mukaan myös Joel Eriksson Ek, Philip Broberg ja Leo Carlsson ovat loukkaantuneina.

Ruotsi pelaa helmikuun olympialaisissa samassa lohkossa Leijonien, Italian ja Slovakian kanssa.