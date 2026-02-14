Sveitsin tähtipelaaja Kevin Fiala ei pelaa enää kuluvassa olympiaturnauksessa. Hän loukkaantui dramaattisesti perjantai-iltana Kanada-ottelussa.

Fialan jalka jäi kontaktitilanteessa epäonnisesti Kanadan Tom Wilsonin kehonpainon alle. Sveitsin kärkipelaaja jäi tuskissaan jään pintaan. Hänet jouduttiin nostamaan paareille.

Aivan ottelun loppuminuuteilla tapahtunut tilanne hiljensi Milanon areenan tyystin. Fiala kuljetettiin sairaalaan jatkotutkimuksiin.

Sveitsin jääkiekkoliitto tiedotti puoli kolmen aikaan yöllä, että maajoukkueen ykköskentän laitahyökkääjän pelit olympiaturnauksessa ovat ohi.

Kanadan Wilson kommentoi tilannetta The Athleticin haastattelussa.

– Nämä ovat olympialaiset. Minusta tuntuu kamalalta, ettei hän ehkä pysty jatkamaan pelaamista täällä. Toivon parasta hänelle ja hänen perheelleen. Toivon hänelle nopeaa toipumista, Wilson sanoi.

29-vuotias Fiala edustaa NHL:ssä Los Angeles Kingsiä. Hän on iskenyt kuluvalla kaudella 56 otteluun 40 pistettä. Fiala on kaikkien aikojen tilastossa toiseksi tehokkain sveitsiläinen NHL-pelaaja puolustaja Roman Josin jälkeen.

Kanada voitti Sveitsin illan ottelussa 5–1. Sveitsi päättää olympialaisten lohkovaiheen sunnuntaina Tshekkiä vastaan. Kanada kohtaa Ranskan.