Tre Kronor -pelaajat palasivat NHL-paikkakunnilleen ja ihmettelivät päävalmentaja Sam Hallamin peluutusta.
Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkueen taival olympiaturnauksessa päättyi kitkerästi puolivälierävaiheessa lopulta kultaa voittanutta Yhdysvaltoja vastaan. Vaikka Tre Kronor hävisi ottelun vain niukasti jatkoajalla, turnauksen päällimmäisin tunne länsinaapurissa on ollut se, ettei päävalmentaja Sam Hallam saanut tähtisikermästään parasta irti.
Nyt kun olympialaiset ovat ohi, Ruotsin NHL-tähdet ovat palanneet seurojensa paikkakunnille ja kertoneet tuntemuksiaan turnauksen tapahtumista paikallistoimittajille. Näistä lausunnoista on selvästi nähtävissä, ettei osa Tre Kronor -pelaajista selvästikään ollut samaa mieltä Hallamin ratkaisuista.
Expressen on koostanut artikkelissaan ruotsalaispelaajien lausuntoja pohjoisamerikkalaisille medioille.
Muun muassa Buffalo Sabresin tähtipuolustaja Rasmus Dahlin kertoi halunneensa päästä jäälle jatkoajalla Yhdysvaltoja vastaan, mutta joutui jostain syystä ratkaisuhetkillä Hallamin penkittämäksi.
Dahlin vahvisti, ettei pelin tuoksinassa tullut kolhu estänyt hänen pelaamistaan.