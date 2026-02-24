Liiketoiminta ja kehitys

Nyt kun olympialaiset ovat ohi, Ruotsin NHL-tähdet ovat palanneet seurojensa paikkakunnille ja kertoneet tuntemuksiaan turnauksen tapahtumista paikallistoimittajille. Näistä lausunnoista on selvästi nähtävissä, ettei osa Tre Kronor -pelaajista selvästikään ollut samaa mieltä Hallamin ratkaisuista.

Tre Kronor -pelaajat palasivat NHL-paikkakunnilleen ja ihmettelivät päävalmentaja Sam Hallamin peluutusta.

Rasmus Dahlin ja Filip Forsberg puhuivat Tre Kronor -luotsi Sam Hallamin peluutuksesta. Getty Images

– Olin täysin kunnossa. Se ei ollut minun päätökseni (istua penkillä). Minä todellakin olisin halunnut olla siellä. Se on, mitä se on. En voi tehdä asialle mitään, Dahlin sanoi The Buffalo Newsin toimittajalle Mike Harringtonille.