Ruotsi laittaa uuden miehen maalille, kun olympialaisten jääkiekon lohkosijat ratkeavat tänään lauantaina. Tre Kronor pelaa huipputärkeän ottelun Slovakiaa vastaan.

Eilen Leijonille 1–4-tappion kokenut Tre Kronor reagoi tilanteeseensa. Aftonbladetin mukaan kaksi ensimmäistä lohko-ottelua pelannut maalivahti Filip Gustavsson laitetaan penkille tärkeässä Slovakia-pelissä.

Päävalmentaja Sam Hallam antaa 36-vuotiaalla Jacob Markströmille mahdollisuuden. Klo 13 alkava Slovakia-matsi on NJ Devilsiä NHL:ssä edustavan Markströmin olympiadebyytti.

Gustavsson ei ole vakuuttanut Tre Kronorin kahdessa ensimmäisessä pelissä. Hän muun muassa mokasi pahasti Italia-ottelussa ja aiheutti lilliputin avausmaalin töppäilyllään. Aftonbladet kuvailee Ruotsin ykkösvahdin paikkaa tässä vaiheessa avoimeksi.

Lohkon tilanne on kiemurainen. Ruotsi, Slovakia ja Suomi voivat vielä kaikki voittaa lohkon. Sijoitukset riippuvat lopputuloksista ja maalimääristä. Leijonat on tulessa Jukka Jalosen Italiaa vastaan klo 17.40.

Lohkovoitto on arvokas saavutus, sillä sen saavuttava joukkue välttää varmuudella ylimääräisen pudotuspelikierroksen. Myös paras lohkokakkonen menee suoraan puolivälieriin.