Näyttävän paluun HIFK:n paitaan tehnyt Iiro Pakarinen antoi päävalmentaja Olli Jokiselle aihetta kehuihin.

Pakarinen loukkaantui jo harjoituskaudella. Kapteeni palasi kokoonpanoon keskiviikon kotiottelussa KalPaa vastaan, iski heti maalin ja oli muutenkin täysin valmis tositoimiin.

HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen oli vaikuttunut Pakarisen tavasta tulla sisään ensimmäistä kertaa elokuun jälkeen kaksien joukkueharjoitusten jälkeen.

– No, kumminkin kaveri oli yksi kentän parhaista pelaajista eikä ole viiteen kuukauteen pelannut peliä, niin se kertoo, minkätasoinen kaveri meillä on tässä joukkueessa, ja minkälainen johtaja meillä on, Jokinen kehui.

6:30 Iiro Pakarinen osui heti paluuottelussaan HIFK:lle. Vierasjoukkue KalPa jäi täysin jalkoihin.

Viime viikonloppuna HIFK sai takaisin kaksi muuta pitkäaikaistoipilasta, kun Jori Lehterä ja Petteri Lindbohm palasivat heti räväkästi auttamaan joukkueensa voittoon JYPistä.

Jokiselle kokeneiden pelaajien oma-aloitteinen kuntoutustyö on merkinnyt paljon.

– Olen tosi ylpeä noista jätkistä. He ovat täällä näyttäneet suuntaa koko vuoden, vaikka ovat olleet telakalla.

– Nimenomaan, tuossa on se ammattilaispelaajan kuntoutuminen. Silloin kun olet ammattilainen ja teet hommat oikein, niin tulet loukkaantumisistakin vähän aikaisemmin takaisin. Ja tulet nimenomaan peliin heti, ja olet pelikunnossa, Jokinen sanoi.