Miten toimia, jos lapsi heittää naisvihamielisen vitsin? Poikia voi suojella somen vihakulttuurilta Moni vanhempi ei ole perillä, minkälaista sisältöä heidän lapsensa sosiaalisessa mediassa näkevät. Kuvituskuva. Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto Julkaistu 15.03.2026 06:52 MTV LIFESTYLE – STT Digimaailman mallit normalisoivat haitallista toimintaa myös ruudun ulkopuolella. Pojat altistuvat sosiaalisessa mediassa entistä enemmän naisvihamieliselle sisällölle, kertoo Mieli ry:n asiantuntijapsykologi Julia Sangervo. – Erityisen herkkiä tällaisten asenteiden omaksumiselle ovat sellaiset pojat, jotka kokevat yksinäisyyttä tai ulkopuolisuutta tai joilla ei ole elämässä turvallisia aikuisia, joiden kanssa puhua esimerkiksi tunteista ja ihmissuhteista. Tällöin some voi muodostua ikään kuin pääasialliseksi opettajaksi näissä aiheissa. Sangervo huomauttaa, että pojat altistuvat naisvihamielisille asenteille myös digipelien kautta. Sosiaaliseen mediaan ja peleihin liittyy samoja haittavaikutuksia, mutta ne vaikuttavat poikiin eri mekanismilla. Sosiaalisessa mediassa algoritmit suosivat vahvoja tunteita herättäviä sisältöjä, ja jos poika katsoo muutaman kerran naisvihamielistä sisältöä, järjestelmä alkaa tarjota sitä lisää – ja asteittain jyrkempänä. Sangervon mukaan pelien ongelma sen sijaan on se, että niissä on yhä vahvoja sukupuolistereotypioita. Naisia siis esitetään heikompina objekteina, eivätkä he välttämättä ole itsenäisiä hahmoja, vaan usein kapea-alaisissa rooleissa, kuten kauniina väkivallan uhreina tai pelastettavina. Pojat saattavat törmätä naisvihamielisiin asenteisiin myös peliyhteisöissä, joissa pelaajat kommunikoivat keskenään. – Voi olla esimerkiksi halveksuvaa puhetta naisista tai vähättelyä, että tytöt eivät osaa pelata. En missään nimessä halua demonisoida pelaamista. Siellä on paljon myös hyvää, ja nykyään on myös uudenlaisia pelejä, joissa naishahmoja esitetään monipuolisemmassa valossa, mutta vanhempien olisi hyvä olla asian suhteen hereillä, Sangervo toteaa.

Vanhemmat voivat olla pimennossa

Myös Mannerheimin Lastensuojeluliitossa (MLL) kannetaan huolta siitä, että erityisesti pojat kohtaavat entistä enemmän naisia halveksuvaa ja väkivaltaa ihannoivaa sisältöä.

MLL:n viimevuotisessa nettikiusaamiskyselyssä lähes 20 prosenttia nuorista ilmoitti kohtaavansa kiusaamista päivittäin, ja puheissa korostui naisvihamielinen sisältö, kuten törkeä tai vähättelevä puhetapa. Kyselyyn vastasi yli 6 000 nuorta.

Myös MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa ja nettipalveluissa tytöt usein kertovat kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä.

– Digimaailmassa käytössä olevat puhe- ja toimintamallit normalisoivat tyttöihin kohdistuvaa haitallista toimintaa myös ruudun ulkopuolella, ja näillä kokemuksilla on isoja vaikutuksia tyttöjen hyvinvointiin, turvallisuudentunteisiin ja käsityksiin oikeudenmukaisesta maailmasta, huomauttaa MLL:n auttavien palvelujen päällikkö ja psykoterapeutti Tatjana Pajamäki.

Pajamäen mukaan vanhemmat eivät monesti tiedä, minkälaisessa digimaailmassa heidän omat lapsensa viettävät aikaa, millaiselle sisällölle he altistuvat ja mitä he ajattelevat siitä.

Tästä syystä MLL perusti viime syksynä Haaste isille -kampanjan, jonka tavoitteena oli haastaa isiä ja isähahmoja käymään keskusteluja poikiensa kanssa siitä, mitä he tytöistä ja naisista ajattelevat. Samalla MLL antoi neuvoja näiden keskustelujen käymiseen.

– Ajattelin, että kampanjaan olisi voinut kohdistua vihapuhetta tai kritiikkiä, mutta vastaanotto oli positiivinen ja asiaan suhtauduttiin vakavasti.

Avoin keskustelukulttuuri suojaa

Lapset ja nuoret ovat vielä kehityksessään keskeneräisiä ja vasta rakentavat identiteettiään, minkä takia he tarvitsevat digimaailmalle paljon vastineita ympäröivästä maailmastaan esimerkiksi vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen kautta, kertoo Pajamäki.

Vanhempi voi pyytää lupaa katsoa joskus vierestä, kun oma lapsi pelaa. Nuorelta voi kysyä, mitä hän ajattelee esimerkiksi siitä, että tyttöjen häirintäkokemukset ovat niin yleisiä.

Vanhempi voi myös kertoa lapselleen kuulleensa, että joissakin peleissä tyttöihin kohdistuva puhe on epäkunnioittavaa, ja kysyä, onko lapsi törmännyt tällaiseen.

– Keskustelussa olisi erittäin tärkeää yrittää kuulla, mitä lapsi tai nuori kertoo ja tarttua siihen – mutta samanaikaisesti olla provosoitumatta, jos sieltä tuleekin jotain sellaista, joka yllättää tai hämmentää itseä. Eli että pysyisi rauhallisena ja mieluummin kysyisi lisää ja pyytäisi perusteluja nuoren näkemyksille, Pajamäki toteaa.

Jos vanhemmalla herää huoli oman lapsen ajatuksista, hänen olisi tärkeä selvittää, mitä ajatusten taustalla on ja miten lapsi tai nuori todellisuudessa voi.

Julia Sangervon mukaan avoin keskustelukulttuuri ja tunnekasvatus suojaavat lapsia haitalliselta sisällöltä.

– Pojalla on tärkeä olla myös myötätuntoisia ja tasa-arvoisia miesroolimalleja, jotka antavat terveen käsityksen miehisyydestä, että mieskin saa olla herkkä ja ettei ole epämiehekästä kohdella naisia hyvin.

Sangervo muistuttaa, että lapsille ja nuorille tulisi pyrkiä tarjoamaan monipuolisesti erilaisia sisältöjä, jotta he saisivat erilaisia näkökulmia. Samalla vanhempi voi tukea lapsen tai nuoren kriittistä medialukutaitoa.

– Jos poika heittää vaikkapa jonkin naisvihamielisen vitsin, sen sijaan, että sanoisi "älä sano noin", voi olla tehokkaampaa lähteä yhdessä pohtimaan, miksi sanoit noin – ja miltä sinusta tuntuisi, jos sinusta sanottaisiin noin. Tällä tavalla saa aktivoitua lapsen tai nuoren omaa ajattelua.

