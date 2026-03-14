Suomalainen taiteilija on rakentanut Lounais-Australiassa sijaitsevan Albanyn kaupungin läheisyyteen massiivisen valotaideteoksen.

Suomalainen valotaiteilija Kari Kola on rakentanut ainutlaatuisen valotaideteoksen Australiaan. Teos on peräti 15 kilometriä leveä.

Kola on aiemmin valaissut esimerkiksi Saanatunturin Lapissa ja Unescon päämajan Pariisissa.

Teoksen on arvioitu olevan jopa maailman suurin lajissaan. Valaistava alue on pinta-alaltaan noin 10 miljoonaa neliömetriä, eli tuhat hehtaaria.

– Kyllä se aika iso on. Luonnonsuojelualueella ollaan ja tämähän näkyy avaruuteen asti, hän kommentoi.

Idea pohjautuu paikallisten aboriginaalien historiaan ja verijuuri‑nimiseen kasviin, joka syntyy nyt visuaalisesti.

– Kasvissa on punaista ja vihreätä, niin teen todella leveän vihreän panoraamakuvan. Teen punaiset juuret, mitkä yhdistävät Pyhän maan ja Kosmoksen, Kola selittää teoksen ideaa.

Teosta katsotaan Albanyn kaupungista kahdeksan kilometrin päästä. Se on esillä yhdeksän päivää.

Valotaideteos vaatii noin tuhat lamppua, jotka ripustetaan 12 metriä korkeisiin torneihin käärmeitä vilisevällä alueella. Sähkö tuotetaan generaattoreilla.

Kolan valoteos on samalla suomalaista viennin edistämistä Australiaan.

Joensuusta mukaan lähti Itä‑Suomen yliopiston fotoniikan tutkimusosaamista ja yritysdelegaatio markkinoita avaamaan.