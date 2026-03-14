Jyväskyläläinen JPS on jääpallon miesten Bandyliigan mestari toisena kautena peräkkäin.

JPS kaatoi lauantai-illan loppuottelussa Lappeenrannassa isäntäjoukkue Veiterän maalein 4–2. Ottelu oli ensimmäisen puoliajan jälkeen tasaisesti 2–2-tilanteessa, mutta toisella jaksolla vierasjoukkueen Nico Nevalainen ja Saku Hämäläinen iskivät mestaruuteen tarvittavat maalit.



JPS oli runkosarjassa kolmas, mutta pudotuspeleissä se ei hävinnyt peliäkään. Joukkue kaatoi puolivälierissä Narukerän voitoin 2–0 ja välierissä HIFK:n voitoin 3–0.



Kaikkiaan mestaruus on JPS:lle sen seurahistorian kolmas.



– Eka jakso oli tiukkaa, mutta Veiterä tuli toiselle jaksolle tosi kovaa. Olimme vähän helisemässä, mutta puolustimme hemmetin tiukasti. Mestaruus Jyväskylään taas, JPS:n päävalmentaja Topi Rytkönen tunnelmoi Ylen tv-haastattelussa.



Kaksi vuotta sitten mestaruuden voittanut Veiterä oli tämän kauden ykkösjoukkue runkosarjassa. Lappeenrantalaisjoukkue joutui tyytymään myös viime vuonna SM-hopeaan JPS:n käsittelyssä.



Helsinkiläinen Botnia vei SM-pronssit, kun joukkue kaatoi perjantain pronssiottelussa HIFK:n.