HIFK ja Ilves saivat mukavia uutisia keskiviikkona, kun helsinkiläisten Iiro Pakarinen ja tamperelaisten Carl Klingberg palasivat tositoimiin jääkiekon SM-liigassa.
Runkosarjan viime kauden maalikuningas Pakarinen oli ollut ennen keskiviikkoa koko kauden sivussa loukkaantumisen takia. Paluu peleihin sujui mainiosti, sillä Pakarinen teki kotipelissä KalPaa vastaan 4–1-maalin.
HIFK voitti ottelun 5–1. Samalla se nousi sarjataulukossa sijalle 11 ja pudotuspeliviivan paremmalle puolelle.
Ruotsalaishyökkääjä Klingberg pelasi edellisen kerran syyskuussa. Myös Klingbergin paluu oli tehokas, sillä hän vei Ilveksen kolmannessa erässä 2–1-johtoon.
1:14Ilveksen Carl Klingberg iski maalin paluuottelussaan.
Ilves nappasi jatkoajalla 3–2-kotivoiton liigajumbo Sportista. Ilves on hurjassa vireessä, sillä se on voittanut 11 tuoreinta otteluaan.Muissa keskiviikon otteluissa Lukko hävisi kotonaan SaiPalle 3–4 ja Ässät juhli 4–3-kotivoittoa Kärpistä.