Romanialaismiehet iskivät imatralaiseen kultaliikkeeseen ja kiirehtivät pois Suomesta yli 100 000 euron kultakorujen kanssa.

Imatralla tapahtui elokuussa 2025 varkaus, jossa kolme romanialaista miestä vei paikallisesta koruliikkeestä erittäin arvokkaan kultakoruerän.

Miehet iskivät kultaliikkeeseen Imatralla 6. elokuuta 2025. Sitä ennen he olivat ajelleet joitain päiviä ympäri Suomea, kertomansa mukaan etsien töitä ja majapaikkaa.

Miehet kertoivat, että he olivat saaneet idean rikoksesta nähtyään kultaliikkeen. He luonnehtivat sitä päähänpistoksi.

– Mentiin sinne liikkeeseen ja huomattiin, että hyllyt ovat auki, niin ajateltiin, että mennään sinne ja otetaan ne, yksi miehistä kertoi kuulusteluissa.

Mies vei muiden hämätessä kultaketjut vitriinin alatasolta. Kaksi ketjuista palautettiin poliisille seuraavana päivänä löytötavaroina.

Myyjä kirosi ja varkaat ottivat jalat alleen

Miehet olivat käyneet tutustumassa koruliikkeeseen aamupäivällä liikkeen auettua. Liikkeestä poistuttuaan miehet olivat sopineet roolit rikokseen ja palanneet sisälle.

Sisällä kaksi miehistä harhautti myyjän pois kassalta pyytämällä tätä esittelemään heille timanttisormuksia ja korvakoruja. Samalla kolmas mies meni myyntitiskin taakse ja vei lukitsemattomana olleesta vitriinistä kaksi runsaasti kultaketjuja sisältänyttä esittelylevyä. Vietyjen 76 kultaketjun arvo oli 115 588 euroa.

Myyjä huomasi teon ja huusi kertomansa mukaan "perkele nyt ne ketjut takaisin", jolloin miehet juoksivat pois paikalta korut mukanaan.

Ovelassa kätkössä yli puoli kiloa kultaa

Korukaupan myyjä ilmoitti tapahtuneesta välittömästi hätäkeskukseen ja viranomaiset aloittivat rikoksen selvittämisen. Miehet taas lähtivät heti ajamaan kohti Tornion raja-asemaa tarkoituksenaan poistua maasta. Hässäkästä kertoo jotain se, että he olivat pudottaneet kaksi kultaketjua maahan matkalla autolleen. Kultaketjut toimitettiin poliisille löytötavarana.

Poliisipartiot haravoivat Imatran keskustaa muun muassa droonin avulla, mutta eivät löytäneet tuntomerkkeihin sopivia ihmisiä. Kultaliikkeen valvontakamerat sattuivat olemaan tapahtumahetkellä epäkunnossa, joten kunnollisia kuviakaan epäillyistä ei ollut.

Viranomaisille oli kuitenkin matkassa onnea: Miehet tallentuivat läheisen McDonald’s-hampurilaisravintolan valvontakameroihin. Niistä nähtiin myös, että miehet olivat liikkeellä hopeisen värisellä BMW-henkilöautolla. Auton rekisterikilpi ei kuitenkaan kuvissa näkynyt.

Viranomaisten tutkinta ja yhteistyö tuotti tulosta, sillä saman päivän iltana Tulli pysäytti seurueen Saksan kilvissä olevan auton Tornion rajalla 6. elokuuta. Tulli ei vielä ensimmäisen päivän tutkinnoissa löytänyt mitään raskauttavaa, mutta seuraavana päivänä osuttiin maaliin: Auton ilmastointilaitteen ilmakanavasta löytyi paistopussi täynnä kultakoruja. Kultaketjujen yhteispainoksi punnittiin 650 grammaa.

Oikeus: Ei järin ammattimaista

Miehet tunnustivat tekonsa.

Oikeus katsoi, ettei näyttö riittänyt päättelemään, että miehet olisivat saapuneet Suomeen vain koruvarkautta varten ja suunnitelleet sitä koko matkansa ajan, vaikka heidän oma kertomuksensa työnhakumatkasta Suomeen oli oikeudesta epäuskottava.

Oikeus katsoi, että teko oli suunnitelmallinen ja erittäin arvokas omaisuus vietiin myyntitarkoituksessa, mutta rikoksen tekotapaa se ei pitänyt järin ammattimaisena.

Vuosina 2002, 2003 ja 2006 syntyneet romanialaismiehet tuomittiin kukin törkeistä varkauksista 1 vuoden 4 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, jonka ohella kaikkien maksettavaksi tuli 50 päiväsakon rangaistusta.

