Kansainvälinen autoliitto FIA ilmoittaa peruneensa huhtikuulle suunnitellut formula 1 -sarjan kilpailut Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa.

Syynä on Yhdysvaltain ja Israelin sota Irania vastaan. Iran on tehnyt iskuja Bahrainiin ja Saudi-Arabiaan.

FIA ei ole toistaiseksi ilmoittanut, aiotaanko kisat ajaa myöhemmin tai korvataanko ne toisilla kisoilla. F1-sarjassa oli tarkoitus ajaa tällä kaudella 24 kilpailua. Kauden on tarkoitus päättyä 6. joulukuuta Arabiemiraattien Abu Dhabissa, ja viikkoa aiemmin kalenterissa on Qatarin osakilpailu.

Iran on iskenyt Yhdysvaltoja ja Israelia vastaan käymässään sodassa myös Arabiemiraatteihin ja Qatariin.

Tänään F1-sarjaa ajetaan Kiinan Shanghaissa, ja kahden viikon kuluttua Japanissa. Sen jälkeen sarja jatkuu toukokuun alussa Yhdysvaltojen Miamissa.