Erno Rajahalme ja Tessa Hellsten-Rajahalme menettivät terveytensä, mutta löysivät sen ansiosta toisensa.
Kesäkuussa 2014 perusterveelle 28-vuotiaalla Erno Rajahalmeelle ilmeni outoja oireita.
Voimakasta väsymystä, päänsärkyä sekä turvotusta kasvoissa ja jaloissa.
Kun henkikin tuntui salpaantuvan, lähti Erno päivystykseen, jossa tutkimustulokset järkyttivät lääkäritkin.
– Labrakokeiden tuloksia ei uskottu. Kaikki kokeet otettiin uusiksi, koska lääkäreiden mukaan minun ei olisi pitänyt niillä arvoilla olla hengissä, Rajahalme kertoo MTV Uutisille.
Ernon elimistö oli hengenvarallisessa myrkytystilassa.
Munuaisten toiminnasta kertova kreatiiniarvo oli Ernolla yli 2000 µmol/l, kun normaali viitearvo miehillä on 60–100 µmol/l.
Erno vietiin teho-osastolle, jossa hänelle aloitettiin samoin tein dialyysihoito, jolla korvattiin se työ, johon munuaisista ei enää ollut.
Aiemmin terve Erno Rajahalme sairastui 28-vuotiaana vakavasti. Sairaus kuitenkin johti onnellisiin sattumiin myöhemmin.Erno Rajahalmeen kotialbumi
Aiemmin vain atopiaa ja siitepölyallergiaa sairastaneen Ernon munuaiset olivat kutistuneet rusinan kokoisiksi. Niistä ei pystytty ottamaan edes koepalaa, jotta syy sairastumiselle olisi voitu vahvistaa.
– Lääkärin mukaan kyseessä oli mitä todennäköisimmin IgA‑nefropatia eli munuaiskerästulehdus.
Kyseessä on sairaus, jossa kehon puolustusjärjestelmän aine eli IgA-vasta-aine kertyy munuaisten suodattimiin ja aiheuttaa niihin tulehdusta.
Noin kolmasosalla sairaus johtaa munuaisten vajaatoimintaan, jota hoidetaan dialyysilla tai elinsiirrolla.
Ensin löytyivät munuaiset, sitten sydän löysi toisen
Uusien munuaisten löytyminen ei kuitenkaan jäänyt ainoaksi "lottovoitoksi" Tessan ja Ernon munuaissairausmatkalla.
Samana vuonna, kun he olivat käyneet läpi tahoillaan elinsiirtoleikkaukset, tapasivat he myös toisensa.
Yhteinen tuttu esitteli Ernon ja Tessan toisilleen tilaisuudessa, jossa Erno oli mukana kokemusasiantuntijana ja Tessa puolestaan esittelemässä Uudenmaan munuais- ja maksayhdistyksen toimintaa.
Erno ja Tessa kohtasivat toisensa ensimmäistä kertaa Meilahden sairaalan käytävällä, kun molemmat olivat tekemässä työtä munuaissairauksia koskien.Erno Rajahalme ja Tessa Hellsten-Rajahalme
Lempi ei leiskunut heti vaan syttyi pikkuhiljaa.
– Olimme Oslossa metrossa matkalla Pohjoismaiseen konferenssiin. Olimme kauhean innostuneita ja katsoimme toisiamme silmiin. Tajusin, että vau, mikä katse Ernolla on, että tuo mies vie minulta jalat alta, Tessa kertoo hymyillen.
– Itse tajusin tämän kaiken vasta myöhemmin, että Tessa oli ollut minusta kiinnostunut pitkään. Sitten koronasulkujen aikaan aloimme seurustelemaan ja syksyllä 2021 menimme naimisiin, Erno kertoo iloiten.
Elinsiirron jälkeen munuaissairaus ei ole juuri näkynyt Tessan ja Ernon arjessa mitenkään, toisaalta se on merkannut siinä kaikkea.
– Vaikean sairauden ja siitä selviämisen myötä olen oppinut arvostamaan elämää ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, kertoo Erno.
Pariskunta tekee työtä potilasjärjestöissä yhdessä ja erikseen.
– Entisessä elämässä olin se, joka koulussa luokan edessä tärisi paperit kädessä ja hikoili, kun piti pitää esitelmää. Nämä vaikeat vuodet kasvattivat minusta puhujan, esiintyjän ja luennoitsijan, Erno kertoo.
– Olemme saaneet itse niin paljon tukea, että haluamme antaa myös takaisin.
Samalla Tessasta ja Ernosta on toisilleen korvaamaton ja ainutlaatuinen tuki.
– Otamme hyljinnänestolääkkeet samaan aikaan kello yhdeksän aamulla ja illalla, Erno antaa esimerkin.
Hyljinnänestolääkkeet ovat lääkkeitä, joita käytetään elinsiirron jälkeen. Ne estävät kehon immuunijärjestelmää hyökkäämästä uutta elintä vastaan.
– Jos on verikokeet tulossa, ja ainahan sitä vähän jännittää etukäteen, niin toinen tietää tasan tarkkaan, että miltä toisesta tuntuu. Ja yhdessä pystytään iloitsemaan lääkärikäynnin jälkeen, että kaikki on hyvin, Tessa täydentää.
Elinsiirto on mahdollistanut Tessalle ja Ernolle myös matkustelun, kun dialyysi ei sido heitä enää kotiin tai sairaalaan.Erno Rajahalme ja Tessa Hellsten-Rajahalme
Pariskunta kertoo lukevansa toisiaan kuin avointa kirjaa.
– Toiselle ei koskaan tarvitse selittää, mistä näissä asioissa on kyse, vaan toinen ymmärtää sanoittakin, Tessa kertoo.
– Vaikka sairaus on paljon ottanutkin, on se loppupeleillä antanut vielä enemmän tilalle, Erno summaa leveästi hymyillen.
