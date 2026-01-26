Oliver Solbergin huima voitto äärimmäisen haastavassa Monte Carlon MM-rallissa on kirvoittanut ylisanoja lajilegendoilta.

Omat kehunsa antoi myös yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Loeb. Somepäivityksestä huokui se, että ranskalaissuuruus oli odottanut sopivaa hetkeä julkaista tunteikas viestinsä ja kuva vuodelta 2018.

– Tuona päivänä näin lahjakkuutesi. Tällä viikolla koko maailma näki sen, Loeb kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Julkaisemassaan kuvassa (alla) Loeb poseeraa Oliver Solbergin ja tämän isän Petter Solbergin kanssa. Oliver oli tuolloin 16-vuotias, ja testaamassa ensimmäistä kertaa ralliautoa asvaltilla. Hän imi oppia asvalttiajon mestarilta Loebilta.

– Onnittelut Oliver Solbergille ja hänen kartturilleen. Petter, saat olla erityisen ylpeä, Loeb päätti postauksensa, jonka hän julkaisi välittömästi Solbergin uran toisen Rally1-voiton varmistuttua.

Solberg oli liikuttunut yllettyään Monte Carlon MM-rallin voittajien kunniakkaaseen listaan. Loeb juhli siellä ykköstilaa kahdeksan kertaa.

– Loeb lähetti minulle pitkän ja fantastisen viestin. Se merkitsi paljon, ruotsalainen totesi Dirtfshille.

Solberg on nyt ajanut Toyotan Rally1-kalustolla kaksi kisaa, viime kauden Viron MM-rallin ja tämän Monte Carlon kilpailun. Hän on voittanut molemmat.

– Tämä on unelmien täyttymys.

– Tiimi on ollut niin avulias ja tehnyt oloni mukavaksi jälleen kerran, aivan kuten Virossa, Solberg päätti.

MM-rallikausi jatkuu Ruotsissa 12.–15. helmikuuta.