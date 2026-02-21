Jari-Matti Latvala seurasi erityisen tarkasti Roope Korhosen otteita viime viikonloppuna ajetussa Ruotsin MM-rallissa.

Jari-Matti Latvala hoitaa Toyotan tallipäällikön virkaa, mutta nykyisin hän omistaa myös Printsport-tallin. Korhonen kilpaili Ruotsissa Printsportin ajattamalla Toyota GR Yaris Rally2 -autolla.

Korhonen antoi kovat näytöt, kun hän ajoi voittoon WRC2-luokan kamppailussa. Hän jätti taakseen muun muassa Teemu Sunisen, jolla on kokemusta rallin MM-sarjan pääluokasta saakka.

– Roope ajoi hienosti – tosi tasaista ja vakuuttavaa suorittamista, Latvala tiivisti MTV Urheilulle.

Latvala pääsi viime vuonna itsekin ottamaan mittaa Korhosesta. Suomalaiskonkari yritti kellistää maanmiehensä Suomen MM-rallin WRC2-luokan voittotaistossa, mutta joutui tyytymään kakkossijaan Korhosen takana.

– Hän näytti jo viime vuonna Jyväskylässä vauhtia, mutta häneltä on puuttunut tietynlaista tasaisuutta. Nyt Ruotsissa hänellä todellakin oli sitä, Latvala suitsutti.

– Tämä oli häneltä kontrolloitu suoritus. Se oli se isoin juttu, ja luulen, että hänelle on tullut kokemuksen lisäksi myös kypsyyttä enemmän.

Korhonen ajaa täyden kauden WRC2-luokassa. Tavoitteekseen hän on asettanut mestaruuden.

– Mielestäni hänellä on edellytykset ajaa mestaruudesta. Tämä oli häneltä hyvä suoritus. Asvaltilla häneltä puuttuu vielä vähän kokemusta, mutta soralla hänellä ei ole varmasti mitään ongelmaa, Latvala arvioi.

– Asvaltilla on muita kovia kuskeja, joita vastaan ei ole ihan helppoa. Mutta kokonaisuutta katsoen uskon, että hän pystyy ajamaan mestaruudesta.

Korhonen ajaa seuraavan kerran Kroatian MM-rallissa huhtikuussa.