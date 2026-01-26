Oliver Solberg oli ikionnellinen voitettuaan Monte Carlon MM-rallin heti ensi yrittämällään Toyotan Rally1-auton ratissa. Ensimmäistä kertaa urallaan MM-sarjaa johtava ruotsalainen joutuu helmikuisessa kotikisassaan uuden haasteen eteen.

Solberg selvitti Etelä-Ranskan vuoristoteillä eteen tulleet poikkeukselliset vaikeat olosuhteet kuin aikamies. Huomattavasti kokeneemmat tallikaverit Elfyn Evans ja Sebastien Ogier eivät pystyneet vastaamaan 24-vuotiaan ruotsalaisen menoon.

Solberg voitti reilun 50 sekunnin erolla Evansiin ja yli kahden minuutin erolla kisan kymmenen kertaa urallaan nimiinsä vieneeseen Ogieriin.

– Tämä oli ensimmäinen kisani Toyotan tehdaskuljettajana ja ensimmäinen asfalttirallini tässä tallissa. On uskomatonta, että voitin kenties vaikeimman Monte Carlon 10–15 vuoteen, kuten Ogier sanoi. Olen aivan sanaton. Tämä oli minulle unelmien täyttymys, ja tämä on elämäni paras päivä, Solberg tunnelmoi Monacon satamassa MTV Urheilulle varmistettuaan uransa toisen MM-rallivoiton.

Edellinen ykkössija tuli viime heinäkuussa Virossa, kun Solberg pääsi ajamaan mestaruuteen huipentuneen WRC2-kauden keskellä yksittäisen rallin pääluokan kalustolla.

– Isot kiitokset Toyotalle uskosta ja mahdollisuudesta. Tämä on ollut mahtavaa tiimityötä, että olen löytänyt näin mahtavan tuntuman autoon. Kaikki on niin avointa.

Menestyksestä joutuu MM-sarjassa perinteisesti maksamaan. Solbergin kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että sarjan kärkimiehenä hän joutuu auraamaan muille tietä seuraavassa osakilpailussa.

Se ajetaan helmikuun puolivälissä hänen kotimaassaan Ruotsissa.

– Vetoan kaikkiin ruotsalaisiin: auratkaa tietä, auratkaa tietä! Maksan kaikille, jotka käyvät auraamassa tietä aamuisin, Solberg veisteli.

1:41 Oliver Solberg hehkutti elämänsä parasta päivää – hilpeät terveiset Ruotsiin