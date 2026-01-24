Oliver Solbergilla on tukeva ote Monte Carlon MM-rallin voitosta ennen päätöspäivää. Sunnuntaina ajetaan kuitenkin vielä neljä erikoiskoetta ja yli 70 ek-kilometriä.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Monte Carlon MM-ralli 22.–25.1.

Su: EK 14–17 klo 8.50 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Kisan kärkeen torstain toisella pätkällä noussut Solberg on ollut äärimmäisen vaikeissa ja vaihtelevissa – siis hyvin montemaisissa – oloissa täysin omaa luokkaansa. Ero toisena olevaan tallikaveri Elfyn Evansiin on pysynyt perjantaiaamusta alkaen sitkeästi noin minuutissa.

Lauantain kolmannella, rallin 12. erikoiskokeella Solberg oli kuitenkin menettää kaiken, kun hän ajautui hetkellisesti ulos tieltä. Matka kuitenkin jatkui, ja kuin ihmeen kaupalla Solberg teki pätkälle vielä pohjat.

– Hullu lauantai. Voi hyvänen aika. Ensimmäisen pätkän yritin ottaa hyvin rauhallisesti. Toisella halusin hyökätä saadakseni aikaa takaisin. Kolmannella luulin ajaneeni rauhallisesti, mutta yksi luminen osuus riitti. Luistelin ulos tieltä, mutta jotenkin vain pääsin takaisin tielle ja vielä voitin sen pätkän, Solberg kertasi MTV Urheilulle.

Päivä päättyi Monacon F1-radalla ajettuun yleisöerikoiskokeeseen, jolla lumesta ei ollut tietoakaan. Vettä tosin tuli senkin edestä.

– Olin peloissani. Sadetta ja vettä oli niin paljon. Vesiliirtoja oli kaikkialla. Se oli vaarallista. En nauttinut siitä. Mutta ainakin johdan vielä minuutilla. Olen tyytyväinen.

Vaikka tilanne näyttää uran toista MM-voittoa silmällä pitäen periaatteessa hyvältä, toisen polven MM-rallitähti tietää, ettei kannata nuolaista ennen kuin tipahtaa.

– Sää näyttää erittäin vaikealta – taas! Torstain jälkeen ajattelin, että vaikea osuus on takana. Eilinen oli taas vaikea, ja sitten ajattelin, että nyt se oli siinä. Ja sitten tänään oli yhä vain vaikeampaa. Päivän viimeinen pidempi pätkä oli vielä vaikeampi kuin torstain toinen pätkä. Huominen näyttää samalta.

Pelisuunnitelmaansa koskien Solberg veti tiukkaa linjaa.

– Haluan vain päästä maaliin. Ja haluan voittaa. Se siitä. En välitä supersunnuntaista tai Power Stagesta. Jos vain teen työni, se tulee toivottavasti olemaan ok.

3:13 Kisaa johtavalta Oliver Solbergilta iso ajovirhe – katsoja meinasi jäädä alle