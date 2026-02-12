Rallin MM-osakilpailuun puolentoista vuoden tauon jälkeen palannut Teemu Suninen nautti Ruotsin MM-rallin tunnelmasta yhdessä kartturinsa Janni Hussin kanssa.

Suninen ja Hussi ajavat Ruotsissa Toyotan Rally2-kalustolla. Kauden jatkosta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

Torstai-iltana Uumajassa kaksikolla oli hymy korvissa reilun kymmenen kilometrin avauserikoiskokeen jälkeen. Kellokin tykkäsi: Suninen ajoi suomalaisten värittämässä WRC2-luokassa alle sekunnin päähän pohja-ajan tehneestä Lauri Joonasta, jonka kanssa Hussi avasi MM-uransa vuonna 2024.

– Näyttää siltä, ettei se niin huonosti mennyt, Suninen iloitsi maalissa.

– Tuntuma ei ollut ihan paras mahdollinen. Olin vähän hermostunut, ja tämä oli ensimmäinen pätkä puoleentoista vuoteen, mutta näyttää, että osaan vieläkin ajaa.

– Hienoa hommaa. Tämä on kivaa, Suninen hehkutti.

Ruotsin MM-ralli jatkuu toisella erikoiskokeella perjantaina kello 11.07 Suomen aikaa.