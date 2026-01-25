Oliver Solberg on palannut rallin MM-sarjan pääluokkaan niin väkevästi, että Toyota-pomoilla Jari-Matti Latvalalla ja Juha Kankkusella olivat loppua ylisanat kesken.

– Ei tässä voi kuin nauraa.

Juha Kankkusen sanat Monacon satamassa pian MM-rallikauden ensimmäisen osakilpailun päätyttyä kertoivat kaiken. Solbergin uran toinen MM-rallivoitto, täysin ylivoimainen näytös Etelä-Ranskan äärimmäisen vaativissa olosuhteissa ei jättänyt selittelyille sijaa.

– Keli oli nyt sellainen kuin ennen vanhaan. Oli vaikeaa. Kyllä ne äijät sieltä erottuvat. Oliverilla kävi pikkuisen tuuriakin, kun ei ollut metriä syvempi se oja. Mutta kaikki pyörähtivät. Se on kaikille sama. Täällä tarvitsee vähän onnea. Aivan huippuajo. Ei tuon paremmin pysty ajamaan, Kankkunen kehui.

– Hän yllätti itsensä ja meidät muutkin kaikki hyvin positiivisesti.

Latvala on tässä suhteessa täysin Kankkusen linjoilla. Molemmat huomauttavat, että jos pystyy tällaiseen suoritukseen Monte Carlossa, nousee automaattisesti hyvin korkealle myös tämän kauden mestariehdokkaita listattaessa.

– Hän on osoittanut, että tulee ajamaan mestaruudesta, mutta sen voittaminen vaatii onnistumisen 14 osakilpailussa. Elfyn Evans on tasaisin kuljettaja koko sarjassa. Se, kun joutuu uuden paineen alle ja on se kuljettaja, jota muut ajavat takaa, on se vaikeus, jonka hän nyt joutuu käsittelemään. Se nähdään kauden aikana, miten siinä käy, mutta on erittäin väkevä ja vahva haastaja kamppailuun, Latvala sanoo.

– Viisi vuotta sitten hän sai ajaa Hyundain tehdaskuljettajana, mutta silloin hän oli liian nuori. Kaikki eivät kypsy samaan aikaan. Nyt on hänen aikansa. Hän on valmis, ja hän on todella rauhallinen. Hän säästää energiansa ajamiseen, eikä tee yhtään ylimääräistä työtä huollossa, vaan käyttää ajan rentoutumiseen. Ja kun hän on erikoiskokeella, koko fokus on siellä.

Toyota koki viime kauden päätteeksi jättiläismäisen menetyksen, kun kaikkien aikojen lahjakkaimmaksi rallikuljettajaksi ylistetty kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä päätti lähteä tavoittelemaan unelmiaan rallipolkujen sijaan formularadoille.

Talli onnistui kuitenkin minimoimaan vahingot parhaalla mahdollisella tavalla.

– Sen, mitä Kalle jätti avoimeksi, Oliver on täyttänyt, Latvala sanoi.

– Ihan hyvä poika tuli tilalle, Kankkunen sanoi.