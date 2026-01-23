Toyotan ruotsalaiskuski Oliver Solberg oli avauspäivän hahmo Monte Carlon MM-rallissa. Hän ylsi sensaatiomaiseen suoritukseen erityisesti kisan toisella erikoiskokeella.

Solberg johtaa kilpailua 44,2 sekunnin erolla Toyotan Elfyn Evansiin torstaina ajettujen kolmen erikoiskokeen jälkeen. Marginaalista valtaosan ruotsalainen kahmi toisella ek:lla, jossa erityisesti pätkän loppuosa oli jään ja sohjon seurauksena äärimmäisen haastava.

– Hullu ilta. Olosuhteet olivat aivan järjenvastaiset. Jokainen erikoiskoe oli erilainen, jokainen kilometri oli erilainen. Piti ajaa kieli keskellä suuta. Tämä ilta oli hyvä, Solberg kommentoi MTV Urheilulle huoltoparkissa päivän päätteeksi.

– Olen iloinen, mutta vielä enemmän helpottunut. Ajaminen oli vaikeaa.

Solberg yllättyi vauhdistaan jokaisella ek:lla. Ensimmäisellä ja kolmannella pätkällä hänellä ei ollut omasta mielestään optimaalinen rengasvalinta, mutta hän oli tästä huolimatta molemmilla toiseksi nopein.

– Toisella erikoiskokeella kaikilla oli samanlaiset renkaat, joten kyse oli vain siitä, kuka ajaa parhaiten.

Solberg kukisti Evansin 31,1 sekunnilla, ja esimerkiksi Sebastien Ogier taipui ruotsalaiselle yli minuutilla.

– Olin kyllä yllättynyt, että voitin pätkän niin isolla erolla. Elliott (kartturi Edmondson) oli varma siitä, kun tulimme maaliin, mutta minä en. En ole koskaan varma, Solberg naureskeli.

– Halusin kokeilla tänään, tunnustella missä taso menee ja katsoa mihin pystyn. Nyt voin hieman varmistella, kun tiedän, mihin vauhtini riittää ja missä rajani ovat, hän summasi.

Kilpailu jatkuu 4. erikoiskokeella perjantaina kello 10.04. Päivän aikana ajetaan kuusi pätkää ja yhteensä 128,88 erikoiskoekilometriä.

Monte Carlon MM-rallin tilanne, 3/17 EK:ta:

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Oliver Solberg Toyota 41.10,3 2. Elfyn Evans Toyota +44,2 3. Sebastien Ogier Toyota +1.08,6 4. Thierry Neuville Hyundai +1.25,9 5. Jon Armstrong M-Sport +1.34,5 6. Adrien Fourmaux Hyundai +1.44,8 7. Takamoto Katsuta Toyota +2.24,0 8. Hayden Paddon Hyundai +2.55,2

Pajari rikkoi autonsa ja keskeytti EK2:lla.