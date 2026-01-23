Monte Carlon MM-rallin olosuhteet kävivät torstain avauspäivänä todella vaarallisiksi. Toyotan konkarikuljettaja Sebastien Ogier ei ollut todellakaan tyytyväinen päivän päätteeksi.

Kolmen erikoiskokeen avauspäivä päätettiin lopulta kesken kaiken, kun sankka sumu teki olosuhteista todella vaikeat ja vaaralliset EK3:lla.

Toyotan yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ehti ajaa kolmospätkän pohjat, mutta ranskalainen oli todella tuohtunut haastattelualueella.

– Olen vain iloinen, että olen tässä yhteenä kappaleena. En edes tiedä, millä sanoin kuvailisin tuota iltaa. Toinen erikoiskoe oli heittämällä urani huonoin.

Ogier antoi kyytiä myös autolleen.

– Renkaat... uskomattoman huonot. Ei missään tapauksessa hyväksyttävää MM-tasolla.

Nykyään vain osan MM-kalenterin kisoista ajava Ogier on puhunut aiemmin julkisuudessa nykyisistä prioriteeteistaan ja ajankäytöstään. Hän alleviivasikin nyt sitä, etteivät nähdyt ajo-olosuhteet ole enää sellaisia, joiden kanssa hän haluaa 42-vuotiaana olla tekemisissä.

– Niin kauan kuin on lunta, menetämme massiivisesti aikaa. Se riskitaso, mikä tänään oli otettava ollakseen nopea, oli kaukana siitä, mitä haluan vielä (tässä iässä) tehdä.

– Ajan nopeasti silloin, kun tunnen, että pystyn siihen ja olen kontrollissa autosta. Jos olisin puskenut tänään, olisin ollut vain matkustaja.