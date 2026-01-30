WHO ei suosittele matkustamaan Intian alueille, missä virusta on havaittu.
Intiassa on havaittu tappavaa Nipah-virusta kahdella ihmisellä ja tartuntojen leviämistä vastaan on varauduttu etenkin Aasiassa. Maailman terveysjärjestö WHO kuitenkin kertoo, että leviämisvaara muualle on kuitenkin alhainen.
– WHO pitää viruksen leviämisriskiä kahdesta tartuntatapauksesta alhaisena. Vielä ei ole näyttöä viruksen leviämisestä ihmisestä ihmiseen, järjestö toteaa Reutersille.
WHO ei kuitenkaan suosittele matkustamaan Intian Länsi-Bengalin alueelle, missä tähän mennessä ainoat tartuntatapaukset on havaittu.
WHO ei poissulkenut sitä, että virus voi levitä virusta kantavista lepakoista ihmisiin.
Useilla lentoasemilla ympäri Aasiaa ryhdyttiin varotoimenpiteisiin tartuntatapausten tultua ilmi.
Tästä on kyse
Nipah on zoonoottinen virus, joka tarttuu yleensä eläimistä ihmisiin. Ihminen voi saada sen kuitenkin myös suoraan toiselta ihmiseltä tai viruksen saastuttamasta ruoasta, WHO kertoi aiemmin.
Viruksen luontaisia kantajia ovat hedelmälepakot.
Huolta aiheuttaa se, että tartunnan saaneiden ihmisten kuolleisuusprosentti on WHO:n mukaan 45–75 prosenttia.
Tartunnan yleisimpiä oireita ovat:
Kuume
Lihassärky
Päänsärky
Oksentaminen
Kurkkukipu
Tauti voi olla oireeton, mutta se voi myös johtaa vakaviin hengitysvaikeuksiin ja aivotulehdukseen. Vakavimmissa tapauksissa aivotulehdus johtaa koomaan kahden vuorokauden sisällä.
Nipah-virusinfektioon ei ole rokotetta eikä lääkettä.