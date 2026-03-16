Proviisori Jenni Sainio kertoo, toimivatko vanhempien suosimat täiehkäisykeinot.

Pieniä päätäiepidemioita on melko usein päiväkodeissa ja kouluissa.

Täit siirtyvät ihmisestä toiseen läheisessä kanssakäymisessä. Ne leviävät myös päähineen, hiusharjan tai kamman välityksellä, kertoo Terveyskirjasto.

Kun päiväkodista saapuu kammoksuttu täivaroituslappu kotiin, etsii moni vanhempi keinoja, joilla ehkäistä ikävä vierailija.

Sosiaalisen median vanhempien ryhmissä kiertävät vinkit muun muassa hiusten kiinni laittamisesta, täinestosuihkeista ja pajunkuorishampoista.

Proviisori Jenni Sainion mukaan kaikilla näillä voidaan ehkäistä täitartuntoja.

Teho perustuu hajuun

Moni vanhempi vannoo pajunkuorishampoon nimeen täiden ehkäisyssä.

– Siinä on tervamainen haju, josta täit eivät tykkää. Kun sillä pesee hiuksia säännöllisesti, eivät täit tartu niin helposti hiuksiin, proviisori Jenni Sainio kertoo.

Myös täinestosuihkeiden tehokkuus perustuu niiden hajuun.

– Vaihtoehtoisesti suihke tekee hiuksen pinnan liukkaaksi, jolloin täin on vaikea tarttua siihen.

Hiukset kiinni: Hyvä varotoimi

Myös se, että pitää lapsen hiuksia kiinni, voi ehkäistä täiden tarttumista.

– Siten hiukset eivät lentele valtoimenaan ympäriinsä leikeissä, joissa päät ovat lähekkäin. Auki olevista hiuksista täit pääsevät leviämään helpommin, Sainio kertoo.

Koska ennaltaehkäisy on tarpeen?

Kun päiväkodista tai koulusta annetaan täivaroitus, voi pajunkuorishampoo- tai täinestosuihkekäsittelyt kotona aloittaa heti.

– Ensin täytyy kuitenkin kammata ja tarkistaa lapsen hiukset täiden varalta. Jos niitä ei löydy, aloitetaan suihkeen käyttö.

Valmisteesta riippuen täinestosuihketta lisätään hiuksiin joko joka aamu ennen päiväkotiin tai kouluun lähtöä tai sitten muutamana päivänä viikossa.

– Jos hiukset pestään tai lapsi on hikoillut kovasti, täytyy suihketta lisätä, mutta muuten kerran päivässä riittää, Sainio kertoo.

Hiusten pitäminen kiinni ehkäisee täiden tarttumista. Leteillä saa vaihtelua pelkkään poninhäntään.

Lähteet: Terveyskirjasto