Lotta Kalske vetäytyy jalkapallokentiltä toistaiseksi.

AIK:n suomalaisjalkapalloilija Lotta Kalske, 20, on ilmoittanut jäävänsä toistaiseksi sairauslomalle mielenterveysongelmien vuoksi. Ruotsalaisseura kertoo asiasta tänään maanantaina julkaistussa tiedotteessa.

– Jalkapallo on tällaisissa tilanteissa toissijaista. Lotta on osoittanut suurta rohkeutta olemalla avoin tilanteestaan, minkä ansiosta voimme antaa hänelle tarvitsemaansa tukea ja apua, jota hän tarvitsee työssä mielenterveytensä kanssa, AIK:n urheilujohtaja Zinar Spindari kommentoi.

AIK kertoo, että kunnioituksesta Kalsketta kohtaan se ei anna enempää kommentteja. Seura toivottaa suomalaiselle pikaista paranemista.

Merkittävä siirtokorvaus HJK:lle

Kalske siirtyi Ruotsin naisten pääsarja Damallsvenskanissa pelaavaan AIK:hon tammikuussa Helsingin Jalkapalloklubista. Hyökkääjäpelaajan kontrahti ulottuu vuoden 2028 loppuun ja siinä on optio lisävuodesta.

Kalske ehti pelata HJK:n liigajoukkueessa kolme kautta ja voittaa kaksi kertaa sekä Kansallisen cupin, Suomen cupin että Suomen mestaruuden. Hänet palkittiin Kansallisen liigan vuoden 2024 parhaana pelaajana.

HJK kertoi saavansa Kalskeen siirrosta AIK:hon merkittävän korvauksen.

– Sopimuksen tekeminen AIK:n kanssa tuntuu todella hyvältä ja tietyllä tapaa myös jännittävältä. Koen, että tämä on kuitenkin tosi hyvä seuraava askel urallani, Kalske sanoi HJK:n tiedotteessa.