Lotta Kalske vetäytyy jalkapallokentiltä toistaiseksi.
AIK:n suomalaisjalkapalloilija Lotta Kalske, 20, on ilmoittanut jäävänsä toistaiseksi sairauslomalle mielenterveysongelmien vuoksi. Ruotsalaisseura kertoo asiasta tänään maanantaina julkaistussa tiedotteessa.
– Jalkapallo on tällaisissa tilanteissa toissijaista. Lotta on osoittanut suurta rohkeutta olemalla avoin tilanteestaan, minkä ansiosta voimme antaa hänelle tarvitsemaansa tukea ja apua, jota hän tarvitsee työssä mielenterveytensä kanssa, AIK:n urheilujohtaja Zinar Spindari kommentoi.
AIK kertoo, että kunnioituksesta Kalsketta kohtaan se ei anna enempää kommentteja. Seura toivottaa suomalaiselle pikaista paranemista.
Merkittävä siirtokorvaus HJK:lle
Kalske siirtyi Ruotsin naisten pääsarja Damallsvenskanissa pelaavaan AIK:hon tammikuussa Helsingin Jalkapalloklubista. Hyökkääjäpelaajan kontrahti ulottuu vuoden 2028 loppuun ja siinä on optio lisävuodesta.
Kalske ehti pelata HJK:n liigajoukkueessa kolme kautta ja voittaa kaksi kertaa sekä Kansallisen cupin, Suomen cupin että Suomen mestaruuden. Hänet palkittiin Kansallisen liigan vuoden 2024 parhaana pelaajana.
HJK kertoi saavansa Kalskeen siirrosta AIK:hon merkittävän korvauksen.
– Sopimuksen tekeminen AIK:n kanssa tuntuu todella hyvältä ja tietyllä tapaa myös jännittävältä. Koen, että tämä on kuitenkin tosi hyvä seuraava askel urallani, Kalske sanoi HJK:n tiedotteessa.
Tarvitsetko keskustelutukea?
MIELI ry tarjoaa apua:
Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111.
Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille
Voit varata keskusteluajan kriisityöntekijälle oman alueesi kriisikeskukselle tai etävastaanotolle, jos tarvitset keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa.
Tukinetissä voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille.