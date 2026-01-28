Aasiassa varaudutaan tappavan Nipah-viruksen leviämiseen. Intiassa on vahvistettu kaksi tartuntatapausta.
Länsi-Bengalin osavaltiossa Intiassa leviää hengenvaarallinen Nipah-virus. Intian terveysministeriön mukaan viruksen aiheuttamia sairaustapauksia on vahvistettu kaksi kappaletta.
Molemmat tartunnan saaneet ovat terveydenhuollossa työskenteleviä. Tartunnan saaneiden kanssa tekemisissä olleita ihmisiä on kontaktoitu ja testattu tartunnan varalta.
Vaikka Nipah-tartuntoja ei ole löytynyt Intian ulkopuolella, viruksen leviäminen herättää huolta Aasian maissa.
BBC kertoo Thaimaan aloittaneen sunnuntaina tiukennetut tarkastustoimet Länsi-Bengalin osavaltiosta saapuville lentomatkustajille kolmella kansainvälisellä lentokentällä Bangkokissa ja Phuketissa.
Myös Nepalissa on aloitettu tarkastaa tarkemmin Intiasta Kathmandun lentokentälle saapuvia sekä maateitse Nepalin ja Intian välisen rajan ylittäviä ihmisiä.
Virus tarttuu eläimistä, ruoasta ja toisista ihmisistä
Nipah on zoonoottinen virus, joka tarttuu yleensä eläimistä ihmisiin. Ihminen voi saada sen kuitenkin myös suoraan toiselta ihmiseltä tai viruksen saastuttamasta ruoasta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO nettisivuillaan.
Viruksen luontaisia kantajia ovat hedelmälepakot, joiden kautta tauti voi levitä muihin eläimiin ja ihmisiin. Huolta aiheuttaa se, että tartunnan saaneiden ihmisten kuolleisuusprosentti on WHO:n mukaan 45–75 prosenttia.
Tartunnan yleisimpiä oireita ovat:
Kuume
Lihassärky
Päänsärky
Oksentaminen
Kurkkukipu
Tauti voi olla oireeton, mutta se voi myös johtaa vakaviin hengitysvaikeuksiin ja aivotulehdukseen. Vakavimmissa tapauksissa aivotulehdus johtaa koomaan kahden vuorokauden sisällä.
Nipah-virusinfektioon ei ole rokotetta eikä lääkettä.
Kymmeniä kuolemantapauksia
Yksittäisiä viruksen aiheuttamia sairastumisia raportoitiin ensimmäisen kerran vuosina 2001 ja 2007.
Ensimmäinen kuolemantapaus raportoitiin vuonna 2018. Sen jälkeen Nipah-virus on yhdistetty kymmeniin kuolemantapauksiin Keralan osavaltiossa.
Vuonna 2023 Keralan osavaltion viranomaiset sulkivat kouluja ja toimistoja viiden tapauksen varmistuttua.
