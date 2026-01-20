Upeaa tarinaa jalkapallon Mestarien liigassa tekevä FK Bodö/Glimt antaa kotikentällään kyytiä Manchester Citylle.
Isännät menivät 1–0-johtoon ottelun 21. minuutilla, kun Kasper Högh puski komeasti Ole Blombergin tarjoilusta avausosuman.
Vain kaksi minuuttia myöhemmin City-puolustuksen sähläys avasi Bodö/Glimtille yllätyspaikan, jonka Högh viimeisteli tarkalla sijoituksella maalivahti Gianluigi Donnarumman selän taakse.
Vajaan tunnin kohdalla Jens Hauge laukoi upealla kaukolaukauksella norjalaiset jo 3–0-johtoon. Pian tämän jälkeen Rayan Cherki kavensi 1–3:een ja heti perään City-tähti Rodri ajettiin ulos otettuaan kaksi keltaista korttia minuutin sisään.
Lisävipinää Bodön ja Cityn kohtaamista reilun 8 200 katsojan Aspmyra-stadionille tuo norjalaistähti Erlind Haalandin paluu kotimaahansa.