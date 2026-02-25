Italialainen Atalanta eteni jalkapallon Mestarien liigassa neljännesvälieriin kaatamalla kotonaan Borussia Dortmundin dramaattisten vaiheiden jälkeen 4–1.
Atalanta oli alle tunnin kohdalla jo kiinni jatkopaikassa noustuaan 0–2-vierastappion jälkeen 3–0-kotijohtoon.
Dortmund nousi kuitenkin mukaan peliin Karim Adeyemin 1–3-kavennusmaalilla. Bergamossa oltiin jo menossa jatko-otteluun yhteismaalien ollessa tasan, kunnes Atalanta sai rangaistuspotkun lisäajan lisäajalla.
Atalantan Nikola Krstovic sai Borussian Ramy Bensebainin jalasta verta vuotavan haavan päähänsä yritettyään puskea keskitystä maaliin. Tilanne tarkistettiin videolta, minkä seurauksena ottelun erotuomari vihelsi Bensebainille ulosajon ja rangaistuspotkun kotijoukkueelle.
Lazar Samardzic laukoi pallon maalin yläkulmaan ja johdatti Atalantan 16 parhaan joukkoon.