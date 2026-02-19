Jalkapallon miesten Mestarien liigan yllättäjäjoukkue Bodö/Glimt päihitti pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Milanon Interin.

Norjalaissensaatio löi italialaisjoukkueen maalein 3–1. Ottelu pelattiin hieman pohjoisen napapiirin pohjoispuolella sijaitsevassa Bodössä keskiviikkoiltana



Norjalaisjoukkueen avausmaalin teki 20. minuutilla Sondre Brunstad Fet. Vieraat onnistuivat kuitenkin tasoittamaan pelin kymmenen minuuttia myöhemmin Francesco Pio Espositon osumalla.



Jens Petter Hauge ja Kasper Högh sinetöivät kuitenkin norjalaisten voittolukemat lähes peräkkäisillä maaleillaan, kun ottelua oli pelattu reilu tunti.



Joukkueet kohtaavat seuraavan kerran ensi viikolla Milanossa.



Liigavaiheen kahdeksan parasta eteni suoraan neljännesvälieriin. Sijoille 9–24 päätyneet kamppailevat neljännesvälieriin pääsystä pudotuspelien avauskierroksella.



Norjalainen Bodö/Glimt oli sarjataulukon 23:s ja Inter kymmenes.



Neljännesvälieriin etenivät suoraan Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ja Manchester City.