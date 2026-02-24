Bodö/Glimt tarrasi kaksin käsin jatkopaikkaan, kun Jens Petter Hauge iski joukkueen yhteismaaleissa jo 4–1-johtoon.
Avausosaottelun sensaatiomaisesti 3–1-voittanut norjalaisseura tarrasi toisessa osaottelussa kaksin käsin jatkopaikkaan kiinni Interin hölmöilyn seurauksena.
Inter-puolustaja Manuel Akanji menetti pallon alinpana miehenä ja Bodö/Glimt pääsi iskemään vastaan. Lopulta Hauge sai kunnian naulata norjalaiset yhteismaaleissa jo 4–1-johtoon.
– Voi veljet, mikä hirvittävä virhe sattuu Akanjille. Mitä ihmettä Akanji tekee? MTV Urheilun selostaja Lauri Kottonen selostaa.
Pelin 72. minuutilla Hakon Evjen vei Bodön jo 2–0-johtoon ja yhteismaaleissa 5–1 edelle.
