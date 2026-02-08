Manchester City kaatoi Liverpoolin 2–1-lukemin Englannin jalkapallojättien kohtaamisessa sunnuntaina.
Ottelun avausmaali syntyi toisella puoliajalla, kun Liverpoolin unkarilaistähti Dominik Szoboszlain upea vapaapotku painui tolpan kautta maaliin.
Cityn seuralegenda Bernardo Silva kuitenkin tasoitti pelin, ja maalitykki Erling Haaland viimeisteli lisäajalla pilkulta vierasjoukkueen voittomaalin.
Lisäajan lopussa Manchester City sai pallon vielä kertaalleen maaliin, mutta osuma hylättiin videotarkistuksen jälkeen. Erikoisessa tilanteessa Citylle tuomittiin vapaapotku Szoboszlain rikkeestä, josta unkarilainen sai samalla punaisen kortin. Keskikenttämies oli nykinyt Haalandin kumoon tilanteessa, jossa kumpikin jahtasi maaliin vierivää palloa.
Voitto oli tärkeä Valioliigassa toisena olevalle Citylle, sillä se kavensi eron kärkijoukkue Arsenaliin kuuteen pisteeseen.