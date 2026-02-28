Portugalilaisseura Benfica on sulkenut viisi kannattajaansa pois toiminnastaan Mestarien liigan ottelussa Real Madridia vastaan tapahtuneen rasistisen välikohtauksen takia.

Real Madridin tähtipelaaja Vinicius teki helmikuun puolivälissä Lissabonissa pelatun ottelun aikana erotuomarille ilmoituksen Benfican argentiinalaispelaaja Gianluca Prestiannin häntä kohtaan tekemästä rasistisesta loukkauksesta.

Kotiyleisön käytös Viniciusta kohtaan kärjistyi ottelun aikana, mikä näkyi tv-kuvissa rasistisina eleinä. Viniciusta myös heitettiin esineellä, kun hän oli antamassa kulmapotkua.

Benfica aloitti asiasta oman tutkintansa, jonka seurauksena viisi kannattajaa suljettiin ulos seuran toiminnasta.

– Benfica painottaa edelleen, että se ei hyväksy minkäänlaista syrjintää tai rasismia, ja että se jatkaa tiukkaa reagointiaan seuran arvojen vastaiseen toimintaan, lissabonilaisseura tiedotti.

Real Madrid eteni otteluparista neljännesvälieriin voitettuaan ensin vieraissa 1–0 ja perään kotikentällä 2–1.