Jalkapallon Mestarien liigassa ranskalainen suurseura PSG varmisti paikkansa neljännesvälierässä, kun se pelasi 2-2-tasapelin Monacon kanssa. Keskiviikkoiltana tiensä neljännesvälieriin selvittivät lisäksi Real Madrid, Galatasaray ja Atalanta.
Monaco oli ehtinyt karata ensimmäisellä puoliajalla 1–0-johtoon, mutta PSG nousi rinnalle ja ohi. Monacon 2-2-tasoitusmaali jäi laihaksi lohduksi, sillä PSG eteni jatkoon yhteismaalein 5-4.
Espanjalainen Real Madrid puolestaan varmisti jatkopaikkansa kaatamalla portugalilaisen Benfican 2–1 keskiviikon myöhäisillassa. Real Madrid vei ottelusarjan yhteismaalein 3–1.
Keskiviikon voittomaalin teki Vinicius Junior.
Galatasaray selvisi säikähdyksellä
Galatasaray vuorostaan selvisi keskiviikkona säikähdyksellä Juventuksen höykytyksestä. Varsinainen peliaika päättyi italialaiselle Juventukselle 3–0, mutta yhteismaalien ollessa tasan lähdettiin ratkaisua hakemaan jatkoajalta.
Victor Osimhenin ja Baris Yilmazin jatkoaikamaalit veivät 2–3-tappiosta huolimatta turkkilaisseuran jatkoon yhteistuloksella 7–5.
Aiemmin keskiviikkoiltana jatkopaikan varmisti italialaisseura Atalanta. Ensimmäisen pudotuspelikierroksen avausosassa saksalaiselle Dortmundille 0–2 hävinnyt Atalanta riehaannutti kotikannattajansa nousemalla jatkoon yhteismaalein 4–3.