Mestarien liigan pudotuspelikaavion otteluparit arvottiin tänään perjantaina. Jalkapallofaneille on luvassa monta herkkupalaa.
Kauden sensaatioseura Bodö/Glimtille arpaonni oli suosiollinen. Norjalaisseura kohtaa neljännesvälierissä portugalilaisen Sportingin.
Neljännesvälierissä nähdään jättiläisten kohtaaminen, kun Real Madrid ja Manchester City iskevät yhteen. Joukkueet ovat kohdanneet viime vuosina tiuhaan Mestarien liigassa.
Tämä on jo viides vuosi putkeen, kun Real ja City kohtaavat Mestarien liigan jatkopeleissä.
Joulukuussa pelatussa liigavaiheen ottelussa City kukisti Realin maalein 2–1.
Mestarien liigan neljännesvälieräparit:
Real Madrid–Manchester City
Bodö/Glimt–Sporting Lisbon
PSG–Chelsea
Newcastle–FC Barcelona
Galatasaray–Liverpool
Atletico Madrid–Tottenham
Atalanta–Bayern München
Bayer Leverkusen–Arsenal