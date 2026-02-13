Leijonissa vahvan Ruotsi-ottelun pelanneet Eetu Luostarinen ja Anton Lundell saivat kuulla NHL-valmentajansa olleen tyrkyllä Suomen maajoukkuepestiin.

Lundell iski Luostarisen syötöstä Suomen 2–0-maalin 4–1-voittoon päättyneessä olympialaisten alkusarjan ottelussa Ruotsia vastaan. Osumaa tarkastettiin hetki videolta, sillä suomalainen sohi kiekkoon varsin korkealta yläriman yläpuolelta.

– Meinasin koskea siihen, mutta luojan kiitos, en koskenut, Lundell nauroi ottelun jälkeen.

Leijonat sai otteluun lentävän lähdön iskettyään avauserään kaksi maalia. Päätöserässä Lundell hääri toisessa päässä ja pelasti salamannopeilla reaktioillaan lipuvan kiekon pois maaliviivalta.

– Molemmat olivat tärkeitä. Johtomaali kolmannessa erässä on iso juttu, koska he olisivat saaneet momentumin, ja sitten taas he olisivat päässeet 2–3:een seitsemän minuuttia ennen loppua. Se oli myös tärkeää, Lundell vertaili kahta tilannetta.

Leijonat taisteli itsensä takaisin mukaan synkästi 1–4-tappiolla Slovakiaa vastaan alkaneeseen olympiaturnaukseen.

– Meillä oli myös ensimmäisessä pelissä hyvää taistelua, mutta emme saaneet vain kiekkoa maalia. 40 vetoa ja heidän veskarinsa pelasi ihan huikean pelin, Lundell totesi.

– Ehkä siitä saatiin vielä lisää kiukkua, että nyt tänään pelataan hyvä peli ja taistellaan ihan loppuun saakka, koska kaikki pelit tulevat olemaan tällaisia, jos haluaa mennä turnauksessa eteenpäin. Se on tärkeää, että osaamme pelata tiukoissa peleissä ja pysymme rauhallisina paineen alla myös.

Luostarinen kuuli jymyuutisesta pelipäivänä

Tärkeää pelipäivää sävytti joukkueen kannalta negatiivinen lataus, sillä Ilta-Sanomat uutisoi aamulla, että osa Suomen NHL-pelaajista oli ajanut Florida Panthersin päävalmentajaa Paul Mauricea mukaan maajoukkueen valmennusryhmään – tai ääritapauksessa jopa Antti Pennasen paikalle.

Panthersin suomalaispelaajista Luostarinen yllättyi uutisesta.

– Oli itsellekin ihan uusia uutisia tänään, Luostarinen kommentoi.

– Minun mielestäni meillä on erittäin osaava johtoryhmä ja valmennus, ja hyvät pelaajat valittu tänne, joten mielestäni ei ole mitään tarvetta ollut. Keskitytään nyt tähän olennaiseen. Ei siinä sen enempää.

Lundell ja Luostarinen häärivät Ruotsi-ottelussa hyvällä sykkeellä sekä tasakentällisin että alivoimalla. Kaksikko on nopeasti löytänyt yhteisen sävelen ketjun kolmannen lenkin Kaapo Kakon kanssa.

– Vähän ehkä erilainen tyyli, millä ollaan totuttu pelaamaan viime vuodet, mutta pitää pystyä nopeasti soveltamaan ja mätsäämään siihen, mitä me haluamme, Luostarinen sanoi alivoimapelaamisesta Leijonissa.

– Pelasimme puolustuspään ensimmäiseksi ja sitten voitettiin irtokiekkoja, saimme kiekkoja syviin ja siellä koetettiin tehdä pelejä. Emme lähteneet turhaan viivojen päällä mitään rakentelemaan.