Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue pelaa Sveitsiä puolivälierävastustajakseen.

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue avasi voitto- ja maalitilinsä myöhään tiistai-iltana, kun Naisleijonat kaatoi olympialaisten alkusarjaottelussa Sveitsin 3–1.



Naisleijonat odotti Milano-Cortinan olympialaisissa avausmaalia historialliset 143.33 minuuttia, kunnes hyökkääjä Viivi Vainikka päätti piinan kisaurakan kolmannen ottelun toisessa erässä. Sanni Vanhanen tarjoili napakan syötön maalin eteen.



– Tosi hyvältä tuntuu. Hyvä syöttö Sannilta, ja näin, että maalivahdin jalkojen välissä on rako, Vainikka kuvaili maalia.



Suomi pelasi ilman tähtihyökkääjä Susanna Tapania, joka oli sivussa jo Tshekki-ottelun loppuhetkinä. Tapani seurasi Sveitsi-ottelua katsomosta yhdessä huilivuoroon joutuneen maalivahti Anni Keisalan kanssa.



Päävalmentaja Tero Lehterä joutui sekoittamaan kentällisiä Tapanin poissaolon vuoksi ja kokeili myös uudistettuja puolustajapareja. Ketjulotto osui kohdalleen ja toi kauan kaivatun avausmaalin ja -voiton.



– Kaikki ovat pelanneet ja pystyvät pelaamaan toisten kanssa. Toki Tapani on iso pelaaja joukkueessamme, Vainikka avasi Tapanin poissaolon vaikutuksia.



Lehterä vaikeni neljänsissä olympialaisissaan pelaavan Tapanin tilanteesta.



– En kommentoi.

Ahola loisti jälleen

Naisleijonat hävisi avausottelunsa Yhdysvalloille 0–5 ja seuraavan ottelun Tshekille 0–2. Koskaan aiemmin arvokilpailuhistoriassa Suomi ei ollut jäänyt maaleitta turnauksen kahdessa ensimmäisessä ottelussaan.



Sveitsiä ei vaikuttanut aluksi painavan sen maanantainen 0–5-tappio Yhdysvalloille, vaan joukkue kävi ärhäkästi päälle. Sanni Ahola selvitti tilanteet Suomen maalilla. Ahola pysäytti esimerkiksi Ivana Weyn läpiajon toisen erän alussa.



Sitten Vainikka ja Vanhanen juonivat helpottavan johtomaalin. Julia Liikala tuplasi karkumatkan. Alina Müllerin kavennus alivoimalla säikäytti, mutta Vanhanen rokotti nopeasti.



Lehterän mukaan Naisleijonat halusi käyttää hyväksi sen, että Sveitsillä oli alla ottelu.



– He olivat pesukoneessa Yhdysvaltoja vastaan. Voi olla, että se peli painoi, Lehterä tuumi.



Ahola pelasi avausottelun Yhdysvaltoja vastaan, mutta Keisala oli torjuntavuorossa Tshekki-ottelussa. Maalivahtipeli on ollut Suomen vahvuus läpi turnauksen, mutta nyt myös erikoistilanteet toimivat. Vainikka ja Vanhanen osuivat ylivoimalla. Liikalan maali syntyi pian ylivoiman jälkeen.



– Olen iloinen daamien puolesta. Harjoittelimme erikoistilanteita, ja teimme kaksi ylivoimamaalia, Lehterä sanoi.



Suomi haastaa torstaina alkusarjan päätösottelussa Kanadan. Ottelu oli alun perin tarkoitus pelata viime viikon torstaina, mutta se piti siirtää Naisleijonia vaivanneen noroviruksen vuoksi.



A-tasolohkosta kaikki joukkueet etenevät puolivälieriin, joihin Suomi on pelaamassa vastustajakseen tuttua Sveitsiä. B-tasolohkosta Ruotsi, Saksa ja yllättäjä Italia varmistivat puolivälieräpaikat. Japani ja Ranska eivät pääse puolivälieriin.