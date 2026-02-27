Malmin peruskoulussa ei saa käyttää puhelinta sisätiloissa lainkaan.

Malmin peruskoulun kotitalouden opettajan Tapani Ervastin mukaan kännykkäkielto on näkynyt oppitunneilla hyvin positiivisella tavalla.

– Oppilaat ovat vastaanottavaisempia. Heidän keskittymistään ei häiritse mahdollinen mukava, mitä siellä puhelimessa olisi, vaan suurin osa tyytyy pitämään sen taskussa tai repussa, kuten on sovittu, Ervast kertoi Kymmenen uutisissa.

Ervastin mukaan opettaminen on helpompaa, kun oppilaiden huomiosta ei tarvitse kamppailla puhelimien kanssa.

Malmin peruskoulun sisätiloissa ei saa käyttää puhelinta lainkaan. Se on saanut oppilaat pelaamaan välitunneilla erilaisia pelejä ja keskustelemaan keskenään.

Kielto aiheuttaa toki myös vastarintaa.

– Oppilaat purnaavat vastaan aika usein, ja sen hyödyn ymmärtäminen on heille vaikeaa. Uskon, että vähitellen he ymmärtävät, ettei puhelin kuulu oppitunneille, ja sille on varattu oma aika.