Poliisi epäilee alaikäisten nuorten sytyttäneen kuivurirakennuksen tahallaan tuleen Aurassa Varsinais-Suomessa. Yksi nuori on otettu kiinni epäiltynä teosta.

Suuri kuivurirakennus syttyi tuleen myöhään tiistaina. Illalla paikalla olleen poliisipartion mukaan rakennuksen luona oli ennen tulipaloa liikkunut nuoria. Poliisi epäilee nuorten tunkeutuneen rakennuksen sisään ja aiheuttaneen palon syttymisen.

Hälytys tulipalosta tuli tiistai-iltana kello kymmenen jälkeen. Poliisin mukaan viljankuivaamo siiloineen paloi täydellisesti maan tasalle.

Alueelle annettiin vaaratiedote palosta muodostuneen savun vuoksi, mutta keskiviikkona alkuyöstä kerrottiin, että vaara oli ohi.

Tuleen syttynyt noin 550 neliön kokoinen rakennus sijaitsee Auran keskustassa Oikokujalla.

Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.