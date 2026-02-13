Tampereella Purovainionkadulla on syttynyt asuintalo tuleen.
Pelastuslaitos on paikalla usean yksikön voimin ja sammutustoiminta on käynnissä.
Pelastuslaitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että kyseessä on parisataaneliöinen kaksikerroksinen talo, jossa palo on levinnyt kattorakenteisiin. Vahinkojen laajuudesta ei ole tällä hetkellä tietoa.
Rakennuksessa olleet henkilöt ovat päässeet poistumaan turvallisesti, eikä palo ole aiheuttanut loukkaantumisia.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo oli lähtenyt liikkeelle rakennuksen yhteydessä olleesta autokatoksesta, jossa oli syttynyt auto palamaan. Pelastuslaitokselta ei tässä vaiheessa osata sanoa, oliko kyseessä sähköauto vai perinteinen polttomoottoriauto.
Videolla näkyy sankkaa savunmuodostusta. Pelastuslaitokselta todetaan, että savu nousee siististi ylöspäin eikä siitä ole vaaraa lähialueen asukkaille.