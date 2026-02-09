Teollisuusrakennuksen purusiilo paloi Lappeenrannassa viime yönä.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta Lappeenrannan Puusepäntiellä puoli viiden aikaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tulessa oli teollisuusrakennuksen päädyssä kiinteästi kiinni oleva purusiilo.
– Palon leviäminen siilon ulkopuolelle saatiin estettyä, päivystävä palomestari Kalle Lantta Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo MTV Uutisille.
Sammutustöihin osallistui toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Seitsemän jälkeen aamulla osa niistä oli poistunut paikalta, mutta siilo paloi osittain edelleen.
– Sammutus päästään viimeistelemään, kun siilorakennusta aletaan purkaa, Lantta sanoo.
Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Savu ei myöskään aiheuttanut vaaraa lähiseudun ihmisille.
Arviota palon syttymissyystä ei tällä hetkellä ole.