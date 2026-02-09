Tehdasrakennus tuhoutui tulipalossa täysin.

Jokioisten Leivän tehdasrakennus tuhoutui tulipalossa täysin Jokioisissa varhain viime sunnuntaina.

Poliisi kertoo maanantaina epäilevänsä asiassa rikosta ja pyytää havaintoja tulipaloon liittyen.

Tapahtumaa tutkitaan rikosnimikkeellä tuhotyö, mutta rikosnimike saattaa muuttua esitutkinnan edetessä.

Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Jokioisten Leivän toimitusjohtajan Mikko Virtanen kertoi aikaisemmin, että palo sai alkunsa tehdasrakennuksen ulkopuolelta.

Hämeen poliisi pyytää havaintoja mahdollisista ajoneuvoista ja henkilöistä, jotka ovat liikkuneet tapahtumapaikan läheisyydessä ennen tapahtuma-aikaa lauantain 7.2. ja sunnuntain 8.2. välisenä yönä.