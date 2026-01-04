Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa yöllä pelattavassa ikäluokan MM-välierässä Ruotsin.
Lue myös: Nuorilta Leijonilta kovaa uhoa Ruotsille: "Ei mitään mahdollisuuksia"
Suomen kokoonpano ottelussa on sama kuin voitokkaassa puolivälierässä Yhdysvaltoja vastaan, kertoo Jääkiekkoliitto. Maalilla jatkaa kisojen kaikki aiemmat viisi ottelua pelannut Petteri Rimpinen.
Suomen ja Ruotsin MM-välierä Yhdysvaltain St. Paulissa alkaa sunnuntaina kello 23.30 Suomen aikaa.
Suomen kokoonpano:
Maalilla: 30 Petteri Rimpinen, varalla: 1 Kim Saarinen
1. kenttä:
37 Matias Vanhanen – 27 Julius Miettinen – 22 Emil Hemming
33 Aron Kiviharju – 7 Daniel Nieminen
2. kenttä:
12 Joona Saarelainen – 28 Heikki Ruohonen – 23 Leo Tuuva
13 Veeti Väisänen – 25 Lasse Boelius
3. kenttä:
21 Max Westergård – 29 Jasper Kuhta – 20 Kasper Pikkarainen
2 Mitja Jokinen – 34 Arttu Välilä
4. kenttä:
10 Roope Vesterinen – 38 Oliver Suvanto – 35 Atte Joki
7. puolustaja: 6 Juho Piiparinen, 13. hyökkääjä: 18 Onni Kalto