Milano-Cortinan talviolympialaisten helmikuun 13. päivän kisatapahtumia seurataan tässä MTV Urheilun artikkelissa. Suomalaisia päätapahtumia ovat maastohiihdon miesten 10 kilometrin vapaan kilpailu ja Leijonien Ruotsi-ottelu.
Leijonat on kovassa paikassa hävittyään avausottelunsa Slovakialle 1–4.
Suomalaisia nähdään perjantaina lisäksi miesten ampumahiihdon pikakilpailuissa.
Talviolympialaisten suomalaiset 13. helmikuuta
Maastohiihto
12.45 Väliaikalähtö 10km (v), miehet (Niko Anttola, Emil Liekari, Joni Mäki, Arsi Ruuskanen)
Jääkiekko
13.10 Miehet, lohkovaihe: Italia–Slovakia, Suomi–Ruotsi (Leijonat)
Ampumahiihto
15.00 Sprintti 10km, miehet (Tero Seppälä, Olli Hiidensalo, Otto Invenius, Arsi Ruuskanen)
Talviolympialaisten seuranta 13. helmikuuta
Suomi–Ruotsi, tilanne 1–0
Klo 13.30: Johannes Kläbo kellottaa kärkiajan maalissa, Elämänsä hiihdon suorittanut Ranskan Mathis Desloges jää hänelle muutaman sekunnin. Einar Hegegart tulee 7,4 kilometriin 5,5 sekuntia Kläboa nopeammin.
Arsi Ruuskanen tulee viiteen kilometriin. Hän on jäänyt jo puolisen minuuttia kärjestä. Kärkikympin sijoitus näyttää nyt epätodennäköiseltä.
Klo 13.30: Juuse Saros pelaa varmasti maalillaan. Pelastaa kaksi Ruotsin puolittaista paikkaa.
09:53 JÄÄHY: Roope Hintzin itsehillintä pettää oman maalin edessä. Ruma poikittainen maila Joel Eriksson Ekin leukaperiin. Leijonat toistamiseen alivoimalle.
07:44 MAALI! Suomi 1-0: Leijonat iskee ensimmäisen osuman. Kokoonpanoon tähän otteluun nostettu Nikolas Matintalo laukoo tuliselle rannelaukauksella tolpan kautta kiekon sisään. Tilannetta edelsi Kaapo Kakon ja Olli Määtän hyvät kamppailuvoitot.
Samaan syssyyn Lucas Raymondille kakkonen huitomisesta. Leijonien ylivoima ei tuota tulosta.
Klo 13.17: Leijonat selvitti alivoiman kunnialla. Nyt liikkuu ykköskentällä kiekko hyvin Ruotsin päässä.
Klo 13.15: Ylen kamera paljastaa takaiskun: Niko Anttola kaatui sohjoon maalialueen tuntumassa, niin sanotussa "shortsinousussa", oikeammin Zorzi-nousussa. Noin kymmenisen sekuntia siinä meni hukkaan.
Ajassa 02:14 JÄÄHY: Erik Haula ottaa poikittaisesta mailasta kakkosen. Leijonat heti alkuun alivoimalle.
Klo 13.11: Arsi Ruuskasen lähtöaika (13.19) lähestyy kympin väliaikalähtökisassa. Tässä vaiheessa Niko Anttola viidentenä viidessä kilometrissä. Hän on paras suomalainen. Latu alkaa olla laskuosuuksilla aikamoista sohjoa, urheilijoilla vaikeuksia pysyä pystyssä.
Klo 13.10: Leijonien ja Tre Kronorin odotettu ottelu on käynnissä! Juuse Saros joutuu heti ensimmäisellä minuutilla ottamaan kunnon torjunnan, kun Ruotsin Adrian Kempelle avautuu jo maalipaikka.
Klo 13.02: Joni Mäki tulee 1,8 kilometriin nyt kolmanneksi nopeinta vauhtia. Niko Anttola viisi sekuntia kärjestä kahdeksanneksi. Reilut 30 miestä tullut tähän pisteeseen asti.
Klo 12.49: Ruotsin maalilla torjuu Filip Gustavsson. Tässä on Tre Kronorin ryhmitys Leijonia vastaan.
Maalilla: Filip Gustavsson
Varalla: Jacob Markström
Philip Broberg–Erik Karlsson
Adrian Kempe–Joel Eriksson Ek–William Nylander
Gustav Forsling–Rasmus Dahlin
Jesper Bratt–Elias Lindholm–Lucas Raymond
Victor Hedman–Rasmus Andersson
Mika Zibanejad–Elias Pettersson–Rickard Rakell
Gabriel Landeskog–Alexander Wennberg–Pontus Holmberg
7. puolustaja: Oliver Ekman-Larsson
13. hyökkääjä: Filip Forsberg
Klo 12.45: Ensimmäiset miehet suuntaavat ladulle miesten vapaan hiihtotavan kymmenen kilometrin kisaan. Suomalaisista Emil Liekari lähtee numerolla 9. Sitten seuraavina Joni Mäki (22), Niko Anttola (31) ja Arsi Ruuskanen (68). Ruuskasen lähtöaika on vasta klo 13.19.
Klo 12.36: Antti Pennanen on tehnyt pieniä muutoksia Leijonien kokoonpanoon keskiviikon Slovakia-ottelun jälkeen. Oliver Kapanen ottaa Joel Kivirannan paikan 13. hyökkääjänä. Nikolas Matinpalo nousee kolmospakkipariin ja Henri Jokiharjusta tulee seitsemäs puolustaja. Mikko Lehtonen on ulkona tästä pelistä. Maalilla jatkaa Juuse Saros, mutta luukkuvahdiksi tulee Kevin Lankisen tilalle Joonas Korpisalo.
Suomen kokoonpano:
Maalilla: Juuse Saros
Varalla: Joonas Korpisalo
Mikael Granlund-Roope Hintz-Mikko Rantanen
Miro Heiskanen-Esa Lindell
Artturi Lehkonen-Sebastian Aho-Teuvo Teräväinen
Niko Mikkola-Rasmus Ristolainen
Eetu Luostarinen-Anton Lundell-Kaapo Kakko
Olli Määttä-Nikolas Matinpalo
Eeli Tolvanen-Erik Haula-Joel Armia
7. puolustaja Henri Jokiharju, 13. hyökkääjä Oliver Kapanen
Klo 12.22: Paljon on puhetta riittänyt myös mäkimaajoukkueen valmentajavaihdoksesta. Olympiakomitea on yrittänyt nyt tarjota hyppääjille parhaat mahdolliset edellytykset kilpailuihin keskittymiseen.
Klo 12.05: Tämän päivän puheenaihe on ollut Ilta-Sanomien paljastus Leijonien sisällä viimeisen vuoden aikana käyty keskustelu Antti Pennasen asemasta NHL-pelaajien tähdittämässä olympiajoukkueessa. Tästä lisää:
Klo 12.00: Tervetuloa olympiaseurantaan! Päivän ensimmäinen suomalaislaji on maastohiihdon miesten vapaan kymppi, joka starttaa kello 12.45. Siinä suurimmat suomalaistoiveet kohdistuvat Arsi Ruuskaseen, joka starttaa numerolla 68. Ruuskanen on väläytellyt tällä kaudella erityisestä vapaalla hiihtotavalla.
Muiden suomalaisten lähtönumerot: Emil Liekari (9), Joni Mäki (22) ja Niko Anttola (31).
Alla puolestaan MTV:n Kiekkoraadin analyysiä Leijonista Ruotsi-ottelun alla.
